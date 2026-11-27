Anlaşmazlıklar zaman zaman saha içindeki rekabetin sınırlarını aşarak teknik direktörler arasındaki ilişkiler hakkında soru işaretlerine dönüşüyor. Hansi Flick de Carlo Ancelotti ile iletişim kurulmadığını açıkladı. İtalyan teknik adam ise José Mourinho ile mesaj ve fikir alışverişinde bulunmaktan çekinmiyor. Bu durum, kulüp ve milli takım teknik direktörleri arasındaki ilişkilerde çifte standart olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

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İspanyol “Sport” gazetesinin aktardığına göre Flick, Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Ancelotti ile iletişim kurulmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Alman teknik adam bu konuyu, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Bakü'de Bayer Sabah'ı 4-1 yendiği maçın ardından gündeme getirdi. “TNT Sports Brasil” kanalına konuşan Flick, oyuncuların kulüp ve milli takım teknik ekipleri arasında daha fazla koordinasyona ihtiyaç duymasına rağmen İtalyan teknik adamla hiçbir temasının olmadığını vurguladı.

Alman teknik direktör, kulüp ve milli takım teknik direktörleri arasındaki iletişimin, oyuncuların hazır olma durumunu korumak ve fiziksel ile teknik durumları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için bir zorunluluk olduğunu açıkladı. 2021 ile 2023 yılları arasında Almanya Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemdeki deneyimini örnek gösteren Flick, o dönemde kulüp teknik direktörleriyle iletişim kurmaya özen gösterdiğini belirtti. Bu yaklaşımın şu anda eksik olduğuna dikkat çeken Flick, teknik ekipler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin, özellikle yoğun maç temposu ve çok sayıda yükümlülük göz önüne alındığında oyunculara olumlu yansıyacağını ifade etti.

Öte yandan Ancelotti'nin 3 Eylül'de Real Madrid'in Valdebebas'taki tesislerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar, İspanyol kulübüyle olan yakın ilişkisini yeniden gündeme getirdi. İtalyan teknik adam, tesisleri Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü sıfatıyla ziyaret ettiğini, aynı zamanda uzun yıllar geçirdiği kulüpteki anılarını tazelemek ve sakatlıklardan dönmeye çalışan Brezilyalı oyuncuların durumunu görmek istediğini söylemişti. Ancelotti, Mourinho ile iletişimini sürdürdüğünü ve onunla mesaj ve fikir alışverişinde bulunduğunu da açıklamış, Portekizli teknik adamın Real Madrid'de olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ona başarılar dilemişti.

Bu karşılaştırma Barcelona'da hassasiyet yarattı. Zira Flick, teknik direktörlerle iletişimin kişisel ilişkilerle ya da geçmişteki bağlarla sınırlı kalmaması, oyuncuların yararına olacak şekilde tüm tarafları kapsaması gerektiğini düşünüyor. Ancelotti ise Real Madrid'den ailesi ve evi olarak söz etmiş, ayrılığının ardından teknik direktörlükten takımın maçlarını sürekli takip eden bir taraftara dönüştüğünü vurgulamıştı. İspanyol gazetesi bu durumu, Barcelona teknik direktörünün şikâyet ettiği iletişim eksikliğiyle çelişkili buldu.

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İki taraf arasındaki gerginliğin arka planı, geçen sezon yaşanan kıyasıya rekabete dayanıyor. Flick, doğrudan karşılaşmalarda Ancelotti'ye karşı açık bir üstünlük kurmuş, Barcelona iki takım arasındaki dört El Clásico'nun tamamını kazanmıştı. Barcelona, Santiago Bernabéu'daki 4-0'lık ve ligdeki rövanştaki 4-3'lük galibiyetleri de içeren ağır sonuçlar elde ederken İspanya Süper Kupası finalinde 5-2, uzatmalara giden Kral Kupası finalinde ise 3-2'lik skorla üstün gelmişti.

Barcelona bu karşılaşmaları Real Madrid'e karşı üst üste dört galibiyetle tamamlamış, 16 gol atıp kalesinde 7 gol görmüştü. Bu tablo, Flick'in ilk sezonundaki teknik üstünlüğünü pekiştirmiş ve iki teknik adam arasındaki ilişkiye daha fazla hassasiyet katmıştı. Alman teknik adamın Ancelotti ile iletişim eksikliğine dair sözleri ise El Clásico sonuçlarının ötesine geçerek Avrupa futbolunun büyük teknik direktörleri arasındaki profesyonel ilişkilerin doğasına dair yeni bir tartışmanın kapısını araladı.