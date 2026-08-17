Mourinho'ya La Liga öncesi ilk hediye: Real Madrid Madrid dışından yardım aldı

Espanyol, Real Madrid maçı öncesinde savunma hattında büyük bir darbe aldı. Uruguaylı savunmacısı Leandro Cabrera'nın, geçen sezondan ertelenen bir cezası nedeniyle, iki takım arasında önümüzdeki cumartesi günü oynanması planlanan beklenen karşılaşmada forma giyemeyeceği kesinleşti.

Espanyol'un doğruladığı bilgiye göre, Cabrera geçen sezon takımın Getafe karşısındaki maçında yaşanan bir olay nedeniyle kendisine verilen men cezasını uygulamaya başladı. Cabrera, hakem raporunda yer aldığı üzere, maçın bitiminin ardından video yardımcı hakem "VAR" teknolojisinin ekranına vurmuştu ve bu nedenle 3 maç men cezası aldı.

Cabrera'nın son Levante maçında yokluğu şaşkınlık yaratmıştı. İsminin sabah açıklanan takım listesinde yer almasının ardından, maçın başlamasına dakikalar kala ilk on birden çıkarılması ve öncesinde herhangi bir sakatlık yaşadığına dair bir işaret bulunmaması dikkat çekmişti.

Espanyol, cezanın uygulanmasını ertelemek amacıyla son ana kadar cezaya itiraz ettiğini açıkladı, ancak itiraz kararı değiştirmedi. Böylece Uruguaylı savunmacı, Espanyol'un İspanya La Liga'daki ilk galibiyetini aldığı Levante maçında forma giyemedi ve bir sürpriz olmadığı takdirde, önümüzdeki Real Madrid karşılaşmasında da yer alamayacak.

Teknik direktör Manolo, Levante karşısında stoper mevkiinde Unai Núñez'in yanında Riedel'e güvendi ve bu ikili, Levante'nin hücumunun Dmitrović'in kalesi için gerçek bir tehlike oluşturmamasından da faydalanarak iyi bir performans sergiledi. Ancak Espanyol'un bir sonraki sınavı, Real Madrid'in hücum gücü karşısında tamamen farklı olacak.

Cabrera'nın Real Madrid karşısındaki yokluğunun önemi ikiye katlanıyor; zira başkent ekibi Kylian Mbappé'nin öncülük ettiği bir hücum hattına sahipken, Uruguaylı savunmacı da Espanyol savunmasının en önemli tecrübeli isimlerinden birini temsil ediyor ve zirve takımlarına karşı birçok karşılaşmaya çıktı.