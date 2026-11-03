Mourinho'ya karşı öfke dalgası: Yaptıkları iyi bitmeyecek

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun El Sardinero Stadı'ndaki tartışmalı görüntüsü fark edilmeden geçmedi. Racing Santander savunmacısı Alvaro Mantilla, kendisini sezon sonuna kadar sahalardan uzak tutacak çapraz bağ kopması nedeniyle acıyla bağırırken, yayın kameraları Portekizli teknik adamı öfkeyle dördüncü hakeme yönelirken yakalıyordu.

Bu görüntü, Barcelona'nın eski yıldızı Jose Mari Bakero'nun öfkesini alevlendirdi. Bakero, olayın tekrarlanmaması amacıyla Mourinho'yu sert ve doğrudan bir şekilde eleştirdi.

Bakero, "Mundo Deportivo"nun aktardığı açıklamalarda, pazar günü Racing ile Real Madrid arasında oynanan maçta yaşananlar hakkında konuştu ve Mourinho'nun davranışının, Portekizli teknik adamın alışkanlık haline getirdiği ve artık durdurulması gereken tehlikeli bir üslubu yansıttığını savundu.

Bakero, o acı dolu anı tüm ayrıntılarıyla hatırlayarak şöyle konuştu: "Görüntüyü kendim izledim. Mantilla'nın ön çapraz bağ kopmasıyla yere düştüğü anda, Mourinho'nun dördüncü hakeme itiraz ederken ve 'Düşüyormuş gibi yapıyor! Düşüyormuş gibi yapıyor! Aman Tanrım' diye bağırdığı görüntülere bakın. Açık olmalıyız: oyuncuların ve özellikle teknik direktörlerin bu tür durumlarda daha dikkatli ve sorumlu davranması gerekir."

Gelecek maçlar AEK Şampiyonlar Ligi 12:45 RMA

Eski Barcelonalı futbolcu eleştiriyle yetinmedi, La Liga'da maçların ardından yapılan açıklamalardaki kaos durumunu durdurmak için resmi ve acil bir adım atılması çağrısında bulundu ve mevcut durum böyle sürerse ağır sonuçlar doğabileceği uyarısında bulundu.

Bakero keskin bir tonla şunları ekledi: "Hatta daha da ileri gideceğim: İspanya Ligi'nde bu durumu değiştirmek için şu an yapılması gereken tek bir şey varsa, o da görevi oyuncuların ve teknik direktörlerin maçlardan sonra yaptığı tüm açıklamaları gözden geçirmek ve bunlara ilişkin gerekli önlemleri almak olan özel bir komite kurmaktır; çünkü bu şekilde yaşananlar iyi bitmeyecek."