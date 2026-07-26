Real Madrid, en dikkat çeken yaz transferlerinden birini Fildişi Sahilli Yan Diomande'yi kadrosuna katarak sonuçlandırmaya yaklaşırken, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho hoş olmayan bir haber aldı. Takım oyuncularından birinin haftalarca sahalardan uzak kalmasına yol açacak bir sakatlık yaşaması, Kraliyet Kulübü'nün yeni sezon hazırlıklarının başlangıcını zora soktu.

Leipzig'in yıldızı Fildişi Sahilli Yan Diomande, İspanyol kulübünün transferle ilgili tüm ayrıntıları tamamlamasının ardından Real Madrid'e transfer olmaya oldukça yaklaştı.

Basın haberleri, Real Madrid'in 2026-2027 sezonuna hazırlanmak amacıyla kadrosunu güçlendirme kapsamında oyuncuyla anlaşmayı yarın pazartesi resmen açıklamaya hazırlandığını belirtti.

Buna karşılık, Avrupa'daki oyuncu ve teknik direktör transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, Real Madrid oyuncusu Thiago Pitarch'ın takımla yaptığı ilk antrenman seansında dizinden sakatlandığını açıkladı.

Romano şöyle konuştu: "Thiago Pitarch, Real Madrid ile ilk antrenman seansında dizinden sakatlandıktan sonra altı hafta boyunca sahalardan uzak kalacak."

Ve şunları ekledi: "Tahminler, takım antrenmanında yaşadığı sakatlığın ardından oyuncunun eylül ayının başına kadar sahalardan uzak kalacağını gösteriyor."

Real Madrid, yeni sezon (2026-2027) hazırlık dönemine Mourinho yönetimindeki ilk hazırlık maçını oynayarak başlamıştı. Takım, gelecek sezona hazırlık programı kapsamında "Alfredo di Stefano" Stadı'nda Alcorcon takımıyla karşılaşmış, karşılaşma seyircisiz olarak oynanmıştı.