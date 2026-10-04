Kylian Mbappé, sakatlığından iyileşme sürecine denk gelecek şekilde koşu bandında ve bisiklet üzerinde yaptığı fiziksel antrenman fotoğraflarını paylaşmasının ardından Madrid'de yeni bir tartışmaya yol açtı. Ancak dikkat çeken şey antrenmanlarda görünmesi değil, fotoğraflardan birinin taşıdığı ve José Mourinho'nun Real Madrid oyuncularının profesyonelliği hakkındaki açıklamalarını akıllara geri getiren gizemli mesajdı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Mbappé, hikayelerinden birinde kameraya gülümserken göründü; arka planda ise "İyi haberler.. kötüler" şarkısı yer alıyordu ve bu şarkıyla birlikte "Kötü olan kim? Çok kötü olan?" sözleri belirdi. Bu durum, özellikle fotoğraflardan birinde bisikletin de görünmesiyle Madrid'de pek çok yoruma kapı araladı.

Fotoğraf, Mourinho'nun bir futbolcunun yirmi dört saat profesyonel olması gerektiğinden söz ettiği ve kendisini sakatlığa maruz bırakabilecek bazı aktivitelerden, bunların arasında bisiklete binmekten kaçınması gerektiği konusunda uyardığı son açıklamaları nedeniyle daha da önem kazanıyor.

Mourinho açıklamalarında, bir futbolcunun sonuçlarını düşünmeden öylece bisiklete binemeyeceğini, çünkü bir düşüşün onu birkaç maçtan uzak tutabileceğini veya en kötü ihtimalle bacağının kırılmasına yol açabileceğini söyledi. Meselenin sadece sözleşmelerle ilgili olmadığını, aynı zamanda oyuncunun sunduğu imajla ve hazır bulunuşluğunu koruma konusundaki bağlılığının derecesiyle de ilgili olduğunu belirtti.

İşte buradan hareketle Madrid'de Mbappé'nin fotoğrafı ile Portekizli teknik adamın açıklamaları arasında bir bağ kuruldu; zira Fransız yıldızın bir bisiklet üzerinde görünmesi, bu onun fiziksel ve rehabilitasyon programının bir parçası olsa dahi, Mourinho'nun sözlerini göz ardı edilmesi zor bir biçimde yeniden gündeme taşıdı.

Mbappé'nin diz sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı kampından ayrılmasının, ardından kulübün izniyle tedavi programını Madrid dışında sürdürmesinin ardından halihazırda tüm hareketlerinin mercek altına alındığı bir dönemden geçmesi, tablonun hassasiyetini daha da artırdı.

Mbappé ne doğrudan Mourinho'ya ne de açıklamalarına değindi, fotoğrafı paylaşmasının ona yönelik kasıtlı bir mesaj olduğunu doğrulayan bir şey de yok. Ancak bisikletin, şarkının gizemli sözleriyle aynı anda bulunması, paylaşıma Madrid çevrelerinde geniş bir yorum alanı tanıdı.