Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior, son derece zorlu bir dönemden geçiyor; en iyi formunda değil ve geçen sezonun birçok döneminde olduğu gibi yeniden mercek altında.

Brezilyalı oyuncu, Santiago Bernabeu'da bazı ıslık sesleri duyuyor ve bu durum performansı hakkında tartışma yaratıyor.

Eski kaleci Esteban Suarez, Onda Cero radyosundaki "Radio Estadio Noche" programında bu konu hakkında konuşarak son derece net bir görüş ortaya koydu.

Atletico Madrid'in eski kalecisi şunları söyledi: "Mourinho susmayacaktır. Hatalar yapabilir, ama Vinicius'u kadrodan çıkarması gerekirse bunu yapacağına inanıyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Aslında Vinicius zeki biri ve sızlanmıyor. Rakibinin Xabi Alonso olmadığını biliyor; Mourinho'nun onu oyundan alacağını ve bunu alkışlayacak birilerinin olacağını biliyor. Vinicius'un ilk on birde oynamamasını umanlar da var."

Şunu ekledi: "Birçok insan, Vinicius'un pek çok hareketini aşırı övgüyle karşılayarak ona kötülük etti; dolayısıyla onun için zor bir yıl olacak."

Vinicius'un yaşadığı krizin sebeplerinden birinin, takım arkadaşı Kylian Mbappe'yi çevreleyen medya ilgisi olduğunu vurguladı.

Konuları ve haberleri daha ayrıntılı bir şekilde Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

Esteban, Vinicius'a atıfta bulunarak şunları açıkladı: "Herkes Mbappe'den konuşuyor ve herkes Vinicius'u sorgulamaya, ıslıklamaya başladı. Bunu aşacak kadar güçlü bir kişiliğe sahip olup olmadığını bilmiyorum. Şu anda taraftarların o sevgisini kaybediyor."