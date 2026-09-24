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Vinicius JuniorGetty
Abobakr El Mokadem
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"Mourinho, Xabi değil": Vinicius, Real Madrid'deki geleceğini biliyor

Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Avustralya - Brezilya
Avustralya
Brezilya
Hazırlık Maçları
Vinicius Junior
J. Mourinho
X. Alonso
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Brezilyalı oyuncu için zorlu bir sezon

Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior, son derece zorlu bir dönemden geçiyor; en iyi formunda değil ve geçen sezonun birçok döneminde olduğu gibi yeniden mercek altında.

Brezilyalı oyuncu, Santiago Bernabeu'da bazı ıslık sesleri duyuyor ve bu durum performansı hakkında tartışma yaratıyor.

Eski kaleci Esteban Suarez, Onda Cero radyosundaki "Radio Estadio Noche" programında bu konu hakkında konuşarak son derece net bir görüş ortaya koydu.

Atletico Madrid'in eski kalecisi şunları söyledi: "Mourinho susmayacaktır. Hatalar yapabilir, ama Vinicius'u kadrodan çıkarması gerekirse bunu yapacağına inanıyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Aslında Vinicius zeki biri ve sızlanmıyor. Rakibinin Xabi Alonso olmadığını biliyor; Mourinho'nun onu oyundan alacağını ve bunu alkışlayacak birilerinin olacağını biliyor. Vinicius'un ilk on birde oynamamasını umanlar da var."

Şunu ekledi: "Birçok insan, Vinicius'un pek çok hareketini aşırı övgüyle karşılayarak ona kötülük etti; dolayısıyla onun için zor bir yıl olacak."

Vinicius'un yaşadığı krizin sebeplerinden birinin, takım arkadaşı Kylian Mbappe'yi çevreleyen medya ilgisi olduğunu vurguladı.

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Esteban, Vinicius'a atıfta bulunarak şunları açıkladı: "Herkes Mbappe'den konuşuyor ve herkes Vinicius'u sorgulamaya, ıslıklamaya başladı. Bunu aşacak kadar güçlü bir kişiliğe sahip olup olmadığını bilmiyorum. Şu anda taraftarların o sevgisini kaybediyor."

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