Mourinho: Wenger türünün son örneğiydi

Jose Mourinho, teknik direktörlerin uzun yıllar tek bir takımı çalıştırmasının geçmişte kaldığını dile getirdi.

'de Unai Emery ve 'da Mauricio Pochettino'nun görevden alınması üzerine yorum yapan Jose Mourinho, Arsene Wenger örneği vererek teknik direktörlerin uzun yıllar tek bir takımı çalıştırmasının imkansız olduğunu söyledi.

Pochettino'nun ardından Tottenham'ın başına geçen Portekizli çalıştırıcı, son günlerde Premier Lig'deki teknik direktörlerin görevde kalabilmelerinin çok zorlaştığını belirtti ve şöyle dedi:

"20 yıl bir kulübü çalıştırmak mı? Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Modern yaşam, yeni teknolojiler ve sosyal medya derken artık her şeyin bir etki yarattığını düşünüyorum. İnsanların zihniyeti dahi değişti. İlişkiler daha hızlı bitiyor, çok çabuk yoruluyoruz, birçok şey değişiyor."

"Sadece futbol değil; bu saydıklarım dünyayı ve bakış açılarını değiştiriyor. Bence Arsene Wenger tek bir takımla özdeşleşen hocaların son örneğiydi. Bu bizim için kötü bir şey."

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"Uyum sağlamalı ve bu iş için uygun kişiler olduğumuzu kanıtlamak zorundayız. 'Ben bu takımda yıllarca kalırım' diye düşündüğümüz günler geride kaldı. Her gün işimiz için savaşmalıyız."

"Bu artık normal. Toplumun birçok alanında bunlar yaşanıyor. Eminim sizler de çalıştığınız gazete ve radyolarda aynı şeyleri yaşıyorsunuzdur."

"Her gün bu iş için en uygun kişinin kendiniz olduğunu göstermek zorunda kalıyorsunuzdur. Sanırım artık hayat böyle..."