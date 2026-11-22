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Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, sol kanatta Vinicius Junior ile Yan Diomande arasında sürekli rotasyon yapmayı planlıyor. Bunun yanı sıra ikilinin birlikte forma giyeceği maçlar da olacak; bu maçlarda Fildişili oyuncu sağ kanatta görev yapacak.

Haberi aktaran Defensa Central, Jose Mourinho'nun amacının Yan Diomande'nin gelişimini ihmal etmeden Vinicius Junior'ın eski formuna kavuşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Ancak bu planı hayata geçirmek kolay değil. Zira Fildişili oyuncu büyük hücum becerilerine sahip ve son derece etkileyici performanslar sergiliyor. Üstelik savunma görevlerinde ve sol beke destek vermede de takıma büyük katkı sağlıyor; bu da Real Madrid'e daha fazla denge kazandırıyor.

Bu durumu yönetmek ise oyuncuların "ego"ları nedeniyle her zaman kolay olmuyor. Özellikle de her şeyi kazanmış ve uzun yıllar boyunca Real Madrid'de ilk 11 oyuncusu olarak forma giymiş Vinicius Junior söz konusu olduğunda.

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Öte yandan Yan Diomande, henüz 20 yaşında olduğunun ve elit seviyede çok az yıl geçirdiğinin farkında. Ayrıca takımda belirli bir yer talep edebilecek kadar ne bireysel ne de takım bazında şu ana kadar herhangi bir başarı elde etmiş değil.

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Ancak teknik direktör Jose Mourinho, şimdilik iki oyuncuyla da uzlaşı sağlamayı başarıyor; zira her ikisi de mevcut durumunu anlayışla karşılıyor.

Diomande avantajlı

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Diomande'nin sağ kanatta da neredeyse sol kanattaki seviyesine yakın oynayabilmesi, lehine işleyen ek bir avantaj.

Vinicius sağ kanatta oynadığında rakiplerini aynı şekilde çalımlayamıyor ya da aynı şekilde fark yaratamıyor. Ayrıca Fildişili takım arkadaşının aksine, topla sol ayağına doğru kat etmekte de pek başarılı değil.

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Ancak iki oyuncu da en iyi seviyelerine ulaşırsa, ki Mourinho'nun hedeflediği de bu, her ikisi de Real Madrid için son derece önemli birer parça olacak.

Vinicius sonuna kadar savaşacak

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Brezilyalı oyuncu, Real Madrid kadrosunda vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu olarak yerini yeniden kazanmak için ne yapması gerektiğinin gayet iyi farkında.

Vini, taraftarların görüşlerini biliyor ve Yan Diomande'nin onların beğenisini nasıl kazandığını görüyor. Eğer o da fiziksel kapasitesini geliştirip özgüvenini yeniden kazanarak aynısını başarabilirse, önemli maçlarda ilk 11'e geri dönecek ve Real Madrid'in kupalar kazanmasına yardımcı olacak.

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Vinicius, Celta Vigo karşısında sahada kaldığı son dakikalarda takım arkadaşlarına yardımcı oldu ve performansıyla olumlu izlenimler bıraktı.

Bakalım Vinicius sonunda maçların çoğunda ilk 11'deki yerini garantilemeyi başaracak mı, yoksa Yan Diomande, Jose Mourinho'yu forma şansını hak ettiğine tamamen ikna edecek ölçüde performansıyla üzerindeki baskıyı sürdürecek mi?

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Ancak sonuç ne olursa olsun, takımda Vinicius'un mevkisi için rekabet olması olumlu bir durum; zira bu, oyuncuların kendilerine daha fazla özen gösterme ve seviyelerini yükseltme ihtimalini artıracak.