Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında yarın pazar günü Bernabeu'da konuk edecekleri Malaga karşılaşması öncesinde takımın durumu hakkında konuştu; ayrıca Yan Diomande'nin durumuna ve Vinicius Junior ile Kylian Mbappe arasındaki ilişkiye değindi.

Mourinho, tanıtım basın toplantısında takımın fiziksel durumu hakkında şunları söyledi: "Her zaman tekrarladığım gibi, farklı antrenmanlar yapan oyuncular var. Bu sorunları telafi edebilecek güçlü bir kadromuz var."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Size bir örnek vereyim: yarın Cucurella maça ilk 11'de başlayacak, Espanyol ve Real Sociedad karşısında iyi bir performans sergileyen Carreras ise yedek kulübesinde olacak. Eğer Cucurella yorulursa, Alvaro girmeye hazır olacak. Böyle bir kadronun teknik direktöre sunduğu çözümler işte bu türden."

Diomande hakkında ise şunları söyledi: "Oyuncular hakkında artık tek tek konuşmayacağım. Diomande geç geldi ve zor bir yaz geçirdi. Leipzig ile antrenman yapmadı ve geldiğinde üzerine inşa edebileceği bir temeli yoktu, bu yüzden adım adım ilerliyor. Zaten bir miktar oynama süresi aldı ve gelişmek için ihtiyacı olan da bu. Yarın ilk 11'de başlayacak ya da yedek olarak oyuna girecek. Giderek daha da hazır hale geliyor."

Vinicius ile Mbappe arasındaki ilişkinin gelişme ihtimaline dair Mourinho şu açıklamayı yaptı: "Bu, takımsal bir çaba. Sır kalitede yatıyor ve bizde üstün bir kalite var. İkincil olmakla birlikte önemi hiç de az olmayan bir başka nokta ise aralarındaki karşılıklı anlayış. Büyük ölçüde anlayış, dostluk ve iş birliği olmalı. Bu özellikler olağanüstü kaliteyle bir araya geldiğinde, gelişmeye devam etmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz."

Portekizli teknik direktör şunları ekledi: "Dinamik yalnızca 2+9 değil, 11'dir. Bu dinamik onları ve herkesi daha iyi bir performans sergilemeye itecek. İkisiyle çalıştığım yalnızca iki haftanın ardından son derece mutluyum."

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