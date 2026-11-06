Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, kraliyet ekibinin çıkarlarının her türlü değerlendirmenin üzerinde olduğunu vurgulayarak, Vinicius Junior'ın çıkarları uğruna takıma zarar vermeyeceğini belirtti.

Sport gazetesi, Mourinho'nun yarın cumartesi günü LaLiga'nın 12. haftasında oynanacak Valencia maçının basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı.

Portekizli teknik direktör şunları söyledi: "Vinicius mi? Real her şeyin üzerindedir. Bir oyuncunun çıkarı için kendi isteğimle takıma zarar vermem."

Sözlerine şöyle devam etti: "Son iki Şampiyonlar Ligi maçında bu şekilde davranabilirdik, ancak Vinicius normal haline döndüğünde ve hazır olduğunda durumunu uygun gördüğüm şekilde ele alacağım."

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Şuna dikkat çekti: "Takımın her maçı ayrı ayrı düşünmesini istiyorum, ancak bir teknik direktör olarak önümüzde bekleyen maç serisini düşünmek zorundayım. Kesinlikle, AEK Atina maçı Vinicius için ve bazı sorunlar yaşayan Arda Güler gibi bir oyuncuyu dinlendirmek için uygundu."

Şunu kaydetti: "Teknik direktör, oyuncularının mümkün olan en yüksek seviyeye ulaşması için elinden gelen her şeyi yapmalı, oyunda veya oyuncuların yönetiminde farklı stratejiler denemeli ve her zaman oyuncularının yeteneklerine inanmalıdır."

Mourinho şunu vurguladı: "Kötü oyuncu, ne kadar uğraşırsan uğraş kötü kalır; iyi oyuncu ise ne kadar çok olumsuz an yaşarsa yaşasın iyi bir oyuncu olarak kalır."

Şöyle açıkladı: "Atina maçını oynayan oyuncu Vinicius değil de sıradan bir oyuncu olsaydı, performansını iyi sayardık. İyi bir maç çıkardı, ancak olağanüstü değildi. Vinicius'tan beklenen her zaman geçen sezon beni Şampiyonlar Ligi'nden eleyen seviyeyi sergilemesi olduğundan, her alanda çalışmaya devam etmeliyiz."

Şunu vurguladı: "Benim için çok önemli bir husus var; o da takım arkadaşlarıyla ilişkisinin iyi olması, hem de istisnasız hepsiyle. Ve belirleyici an geldiğinde, yani sahaya çıkacak oyuncuların kim olacağının belirlendiği zaman, takımın çıkarı her zaman herhangi bir oyuncunun çıkarının üzerinde olmalıdır."