Mourinho, Valverde meselesini ele alıyor… ve kaptanlık pazubandını kesinleştiriyor

Real Madrid’in yeni teknik direktörü José Mourinho, yeni sezona hazırlık amacıyla tüm oyuncularının, özellikle de Uruguaylı Fede Valverde’nin dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor.

"Marca" gazetesi, Mourinho'nun Dünya Kupası'nın ardından hâlâ çözülmemiş olan ve Real Madrid içinde endişe yaratan durumu bizzat ele alacağını bildirdi.

Kraliyet Kulübü, takım arkadaşı Aurélien Tchouaméni'nin yaşadığı olayın ardından hesap sorulmasıyla sonuçlanan zorlu bir sezonun ardından, Dünya Kupası'na katılmanın durumu yatıştırmaya katkıda bulunacağını umuyordu, ancak bu gerçekleşmedi.

Valverde ayrıca Dünya Kupası sırasında Uruguay milli takımıyla bir tartışmaya karıştı ve muhtemelen en zor sezonlarından birini geçirirken etrafındaki gürültüyü yatıştırmayı başaramadı.

27 Haziran'da Uruguay, İspanya'ya yenilerek Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elendikten sonra Valverde tatiline çıktı.

Gazete şöyle devam etti: “Bu, Real Madrid’in kaptanı için Valdebebas’a dönüp yeni bir başlangıç yapmadan önce dinlenip rahatlama fırsatı. Oyuncunun isteği de bu: Geçmişi geride bırakmak, karıştığı tartışmaların izlerini silmek ve geriye bakmadan yeni sezona odaklanmak.”

Bunu başarmak için, Mourinho’da bir müttefik bulacak. Mourinho, kaptanıyla bir görüşme ayarlayarak durumu netleştirmek ve onun en iyi seviyesine geri dönmesine yardımcı olmak istiyor.

"Marca" gazetesinin de belirttiği gibi, Valverde, Temmuz ayı sonunda takımın ilk kaptanı olması beklenen Mourinho’nun kadrosunda kilit bir oyuncu olarak görülüyor; teknik direktör, kaptanlık pazubandını ondan almayı düşünmüyor.

Teknik direktör, bu güvenin Valverde’nin yaşananları geride bırakmasına ve tartışmalarla dolu bir sezonun ardından takıma geri dönmesine yardımcı olmasını umuyor.

Tartışmalar, eski teknik direktör Xabi Alonso’nun ayrılmasından sorumlu kişilerden biri olarak suçlandığında başladı; ancak en çok eleştirilen isim Vinícius Júnior oldu. Júnior, teknik direktörle uyuşamadığını itiraf etse de, aynı durum Valverde için de geçerliydi.

Sonuçların kötüye gitmesiyle birlikte, Valdebebas’taki günlük yaşamı saran gerginlik Valverde’yi olumsuz etkiledi ve bu durum, onunla Chouameni arasında yaşanan ve Uruguaylı oyuncunun başından aldığı yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlanan tartışmada doruğa ulaştı.

Kaptanlık pazubandının elinden alınması ve hatta satılma tehdidiyle karşı karşıya kalan Valverde, Dünya Kupası’na katılmak üzere Real Madrid’den ayrıldı; ancak Uruguay’da da huzur bulamadı, tam tersine, milli takım teknik direktörü Marcelo Bielsa’nın etrafındaki gerginlik, onu yeniden gündeme taşıdı.

Bazı Uruguaylı medya kaynaklarına göre, takımın bazı as oyuncuları (Valverde dahil) Dünya Kupası’ndaki (yorucu bir sezonun ardından) ağır antrenmanlardan ve Bielsa’nın takıma uyguladığı uzun video analiz seanslarından şikayetçi oldu.

Uruguay’ın grup aşamasından elenmesi, biriken tüm gerginliğin patlamasına neden oldu. Valverde, taraftarlara yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Başarısızlığın sorumluluğunu üstleniyorum ve bu sorumluluğun ağırlığını tam olarak taşıyamadığımı biliyorum. Ancak hiçbir koşulda ülkemi temsil etmekten vazgeçmeyeceğim, bu bana hayatıma mal olsa bile.”

Böylece Valverde, unutulmasını istediği bir sezonda gergin bir sayfayı daha kapattı. Artık enerjisini yeniden toplaması, zihnini boşaltması ve yeni bir hayata başlamak için Mourinho ile görüşme zamanı geldi.







