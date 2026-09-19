Mourinho uzaktan izliyor: Flick ve Barcelona altın değerinde bir rekorun peşinde

Barcelona, ilk altı maçını da kazanıp 28 gol kaydettikten sonra İspanya La Liga'daki olağanüstü başlangıcını sürdürdü. Maç başına 4,6 gol ortalamasına ulaşan Katalan ekibi, José Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in 2011-2012 sezonunda elde ettiği rekoru tehdit eden bir başlangıç yaptı.

Real Madrid o sezon 38 maçta 121 gol atmış, maç başına 3,18 gol ortalaması yakalayarak İspanya La Liga tarihinde bir rekor kırmış ve buna ek olarak 100 puan toplamıştı. O dönemde Cristiano Ronaldo 46 golle parladı; Gonzalo Higuaín 22, Karim Benzema ise 21 gol kaydetti.

Barcelona ise 28 golünü Elche karşısında 5-0, Athletic Bilbao karşısında 2-0, Rayo Vallecano karşısında 5-2, Valencia karşısında 5-0, Levante karşısında 4-2 ve Racing karşısında 7-2 kazandığı maçlarda kaydederek sezona tam not aldı.

Bireysel düzeyde ise Raphinha, Racing karşısında hat-trick yaptıktan sonra 9 golle Barcelona'nın müsabakadaki gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor. Onu, üst üste 4 maçta fileleri havalandıran Lamine Yamal 7 golle takip ediyor.

Barcelona, milli takım arasından önce Sevilla ile Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda karşılaşmaya hazırlanıyor. Takımın rakibine 4-1 mağlup olduğu geçen sezonun anılarını yeniden canlandıracağı bir sınav bekliyor.

Bu gol ortalamasıyla Hansi Flick'in ekibi, Mourinho'nun sezonundaki Real Madrid rekorunun peşinde koşmayı sürdürüyor. Barcelona ise sezon başlangıcıyla birlikte galibiyetleri toplamaya ve olağanüstü gol ortalamaları ortaya koymaya devam ediyor.