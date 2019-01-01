Mourinho Tottenham'a gitti, Real Madrid rahatladı

İspanya'dan gelen haberler, Real Madridli futbolcuların Mourinho ihtimalinden kurtulduklarına sevindikleri yönünde.

Jose Mourinho'nun 'la anlaşması, Real Madridli futbolcuları rahatlattı.

Bu iddia İspanyol spor gazetesi Sport'a ait.

2018 Aralık'ında 'dan kovulduktan sonra boşta olan ve bir süredir TV yorumculuğu yapan Mourinho'nun adı, 'in başında iyi bir sezon başlangıcına imza atamayan Zinedine Zidane'ın yerine anılıyordu.

Florentino Perez, Mourinho için bir hamle yapmak istiyorsa bu hamle için geç kaldı çünkü Portekizli teknik adam Mauricio Pochettino'nun kovulmasının ardından Tottenham'ın başına geçti.

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Gazeteye göre bu durum Real Madridli futbolcuları rahatlattı.

2010 - 2013 yılları arasında eflatun beyazlı ekibi çalıştıran ve bu süreçte oyuncularla yaşadığı gerginliklerle gündeme gelen tecrübeli teknik adamın başta Sergio Ramos olmak üzere Real soyunma odası tarafından sıcak bakılan bir isim olmadığı söyleniyordu.

Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı dönem boyunca bir , bir Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.