Mourinho: Tottenham diğer liglerde şampiyon olurdu

Portekizli teknik adam takımının birçok Avrupa ülkesinde şampiyonluğa ulaşacak kaliteye sahip olduğunu söylerken Premier Lig'in zorluğuna vurgu yaptı.

Teknik Direktörü Jose Mourinho, kadrosunun Avrupa'daki pek çok ligde şampiyonluğa ulaşabilecek kalitede olduğunu düşünüyor.

Premier Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta 17 puan toplayan Tottenham, kendisiyle aynı puana sahip son şampiyon 'un önünde ikinci sırada yer alıyor.

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Haftayı West Bromwich Albion karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetle tamamlayan Tottenham, şampiyonluğun ciddi adaylarından biri olarak gösteriliyor.

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Müsabakanın ardından basın mensuplarının bu doğrultudaki sorularını yanıtlayan Mourinho, "Bu takım birçok Avrupa ülkesinde şampiyon olur. Premier Lig şampiyon olmanın en zor olduğu lig. Çünkü iyi bir sezon geçirip çok puan toplasanız da Liverpool var, var, var, var, var, var... Yani iyi sezon geçirip şampiyon olamayabiliyorsunuz. Biz maç maç bakıyoruz. Kazamaya çalışıyor ve diğer takımların sonuçlarıyla ilgilenmiyoruz." sözlerini kullandı.

Tottenham ligdeki bir sonraki maçında Manchester City'yi konuk edecek. Müsabaka, milli aranın ardından, 21 Kasım'da oynanacak.