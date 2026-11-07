Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho, takımının Mestalla Stadı'nda Valencia'yı 3-0 mağlup etmesinin ardından İspanya Ligi'nin fikstürüne sert eleştiriler yöneltti. Mourinho, maç ve peş peşe yolculukların getirdiği baskının oyuncularına toparlanmaları için yeterli zaman tanımadığını vurgularken, takımın ruhunu övdü ve peş peşe gelen galibiyetlerdeki tüm payı oyunculara verdi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Mourinho, maç sonrası basın toplantısını takımının maç programına itiraz etmek için kullandı. Real Madrid, yalnızca 7 gün içinde Santander, Atina ve Valencia'ya karşı deplasmanda 3 karşılaşma oynamış ve Yunanistan'dan gece 3'te dönmek zorunda kalmıştı.

İspanya Ligi Başkanı Javier Tebas'a ne mesaj verdiği sorulduğunda, Portekizli teknik adam alaycı bir şekilde yanıtladı: "Hayır, bir mesajım yok, mütevazı kalmalıyım, çünkü tüm güç onların elinde."

Mourinho, maç saatlerine itirazını şöyle sürdürdü: "Tek istediğim bizi bir daha böyle koşullara sokmamaları; pazar, sonra çarşamba, sonra cumartesi oynamamız. Bunun hiçbir anlamı yok, âdeta bir şakaya benziyor."

Real Madrid'in teknik direktörü, takımının programını doğrudan rakipleri Barcelona ve Atletico Madrid'in maç saatleriyle karşılaştırdı. İki takımın da salı günü oynadığını ve sıradaki maçlarını pazar günü yapacaklarını, kendi oyuncularının ise Atina'dan döndükten sonra Valdebebas'taki idman tesislerinde uyumak zorunda kaldığını açıkladı.

Bu krize dair sözlerini net bir mesajla noktaladı: "Sizden bizi rahat bırakmanızı istiyorum."

Öte yandan Mourinho, takımın elde ettiği galibiyetlerdeki payı üstlenmeyi reddetti. Real Madrid'in yaşadığı uyum ve bütünlük halinde en büyük rolün oyunculara ait olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Tüm pay oyunculara ait. Bunu onlar yaptı ve onlar birlik içinde."

Portekizli teknik adam, oyuncuları arasındaki bağın gücünü göstermek için maçtan bir anı örnek verdi. Kylian Mbappé'nin, Arda Güler ileri çıktıktan ve takım topu kaybettikten sonra onun boşalttığı alanı kapatmak için hızla koştuğunu belirterek, bu davranışın takımın ruhunu yansıttığını ifade etti.

Mourinho şöyle konuştu: "O an size bu takımın ne kadar birlik içinde olduğuna dair her şeyi anlatıyor." Ardından grubun geleceğine dair iyimserliğini dile getirerek ekledi: "Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki bu takım hakkında iyi bir hissim var, Real Madrid hakkında iyi bir hissim var."

Teknik adam, Mestalla Stadı'ndaki taraftar atmosferinden de söz etti. Valencia taraftarının her hakem kararına tepki verdiğini ve maçın gidişatına güçlü biçimde dahil olduğunu, bunun ise Santiago Bernabéu Stadı'nda yaşananın tersi olduğunu, orada taraftarın maçı daha sakin takip ettiğini düşündüğünü belirtti.

Mourinho açıklamalarını galibiyetin ardından soyunma odasındaki atmosfere dair alaycı bir yorumla tamamladı. Oyuncuların müzik açarak kutlama yaptığını, ancak onların seçimlerinden memnun olmadığını açıklayarak şöyle dedi: "Ortam sakin ve mutlu, oyuncular kötü ve gürültülü bir müzik açtı. Gerçekten berbat bir müzik."