Mourinho sürprizi hazırlıyor: Real Madrid'in yıldızı gerçek bir çıkmazda

Real Madrid'in yıldızı Trent Alexander-Arnold, teknik direktör José Mourinho'nun İngiliz bek için gerçek bir çıkmaza dönüşebilecek taktiksel bir sürprize hazırlanmaya başlamasının ardından, tüm hesaplarını altüst edebilecek beklenmedik bir şokla karşı karşıya.

İspanyol "AS" gazetesi, Fiorentina'ya karşı oynanan ve çift bekli denemenin karışık sonuçlar verdiği hazırlık maçının ardından Mourinho'nun, Inter'den gelen yeni transfer Denzel Dumfries'e ilk on birdeki sağ bek mevkiinde belirgin şekilde öncelik vermeye başladığını yazdı.

Trent takımla tam bir sezon geçirmesine rağmen, yaşadığı tekrarlayan sakatlıklar kendisini tartışmasız asli bir seçenek olarak kabul ettirmesine engel oldu; bu da Dumfries'in mevki için güçlü bir şekilde rekabet etmesinin önünü ardına kadar açtı.

Asıl sürpriz ise, güçlü savunma yönünü tercih etmesiyle bilinen Mourinho'nun, Dumfries'i taktiksel felsefesine en uygun oyuncu olarak görmesinde yatıyor; özellikle Hollandalının İngiliz meslektaşına kıyasla daha iyi savunma yeteneklerine sahip olması, takıma zor maçlarda daha fazla denge kazandırıyor.

Buna karşılık Trent, güçlü yönlerinin topu mükemmel şekilde kontrol etmesinde ve orta saha oyuncularıyla uyum sağlama becerisinde yattığının farkında; ancak sınırlı savunma katkısı, tehlikeli kanat oyuncularıyla karşılaşıldığında takım için bir yük haline geldi ve bu da onu Mourinho karşısında zor bir duruma sokuyor.

Raporlar, Portekizli teknik direktörün Trent'i topa hâkimiyet ve hücum organizasyonu gerektiren belirli maçlarda kullanabileceğini, buna karşın savunma sağlamlığı gerektiren büyük karşılaşmalarda Dumfries'in ilk tercih olacağını gösteriyor.

Bu karar hayata geçirilirse, Trent'i gerçek bir çıkmaza sokacak; özellikle Real Madrid'e henüz elde edemediği asli bir konum arayışıyla transfer olduğu düşünülürse, en önemli maçlarda kendisini yeniden yedek kulübesinde bulabilir.

Tam tablo ancak önümüzdeki haftalarda, resmi maçlar başladığında ve Mourinho'nun nihai tercihleri netleştiğinde ortaya çıkacak; ancak şimdiye kadar açık olan şu ki, Trent Alexander-Arnold Real Madrid kariyerindeki en zorlu sınavla karşı karşıya ve geleceği artık ince bir çizgide asılı duruyor.