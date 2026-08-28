Brezilyalı Vinicius Junior, yeni sezonun başlamasıyla birlikte Santiago Bernabeu sahasına farklı bir görüntüyle döndü. Real Madrid ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatarak geleceğini netleştiren oyuncu, takım içindeki kariyerinde en belirgin başlığı yeni rolünü kabullenmek ve en iyi seviyesine yeniden ulaşmak için çalışmak olan yeni bir döneme başladı.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre Vinicius, Real Madrid forması altında dokuzuncu sezonunu geçiriyor; ancak takımın projesi içindeki konumu geçen sezonlardaki gibi değil. Portekizli Jose Mourinho yönetimindeki takımın en öne çıkan iki yüzü artık Kylian Mbappe ve Bellingham oldu ve Brezilyalı kanat oyuncusu bu durumu sözleşmesini uzattıktan sonra kabullendi.

Vinicius, ligdeki ilk iki maçında kıyaslamalardan uzak biçimde yeni gerçekliğiyle başa çıkmaya hazır olduğunu gösterdi. Bellingham'ın parladığı Espanyol karşılaşmasından günler sonra Real Sociedad karşısında bir gol atıp bir asist yaptı; Mbappe ise sezona güçlü başlayarak Real Sociedad filelerine 3 gol bıraktı.

Vinicius'un yeni başlangıcı, Real Madrid taraftarlarıyla ilişkisi açısından da farklı görünüyor. Oyuncu geçtiğimiz aylarda düşen performansı ve kulüpteki geleceğinin belirsizliği nedeniyle bir gerilim dönemi yaşamıştı. Real Sociedad karşılaşmasında kendisine yönelik ıslık sesleri duyuldu; ancak oyuncunun sahadaki etkisini yeniden kazanmaya başlamasının ardından bunlar uzun sürmedi.

Belirleyici dönüşüm, Vinicius'un gol atması ve bir gol daha hazırlamasıyla geldi. Real Madrid'in galibiyetine doğrudan katkı sağlayan oyuncuyla birlikte tribünlerin sesi kademeli olarak ıslıktan alkışa dönüştü; bu, oyuncunun en iyi dönemlerinde taraftarlarla kurduğu ilişkiden bir şeyleri geri getiren bir manzaraydı.

Mourinho, golün ardından Vinicius'u oyundan almaya karar verdi; böylece oyuncu Santiago Bernabeu taraftarlarının tezahüratını alacaktı. Portekizli teknik adam maçtan sonra şöyle açıkladı: "Gol ve o olumlu his olmasaydı Vini'yi oyuna sokmazdım. Goldan sonra onu oyundan almanın daha iyi olacağını düşündüm ve taraftarların sevgisini hissetmesi için onu oynatmak iyi oldu."

Portekizli teknik adam, Vinicius'un bilinen seviyesine dönmesinin Real Madrid'in yeni projesinde önemli bir unsur olduğunun farkında. Oyuncunun kendisi ise tartışma ve kıyaslamaların sayfasını kapatmaya, takım içindeki kartlarını yeniden düzenlemeye karar vermiş görünüyor; "ıslık gecesinin" başlığı yeniden parlamak olan yeni bir dönemin başlangıcına dönüşmesi umuduyla.