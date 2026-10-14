Mourinho şaşkın: Vinicius'un cezası neden Roma maçından bir saat önce açıklandı?

Teknik direktör Jose Mourinho, öğrencisi Vinicius Junior'a İspanya La Liga'da verilen 4 maç ceza kararının açıklanma zamanlamasını eleştirdi. Karar, Real Madrid'in bu akşam çarşamba günü İtalya'nın başkentindeki Olimpico Stadı'nda ev sahibi Roma ile oynayacağı önemli UEFA Şampiyonlar Ligi maçından kısa bir süre önce duyuruldu.

Mourinho, Vinicius'un La Liga'da Villarreal karşısındaki son maçta kırmızı kart görmesinin ardından aldığı cezayla ilgili olarak şunları söyledi: "Bence komisyona, Vinicius'un cezasını neden Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maça çıkmasından dakikalar önce yayınlamaya karar verdiği sorulmalı."

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Mourinho şöyle devam etti: "Real Madrid bir İspanyol kulübü, o halde bu haberi neden şimdi yayınlıyorlar? Neden bu sabah yayınlamadılar? Ya da yarın sabah? Neden maçtan bir saat önce?"

Vinicius maça ilk 11'de, hücum hattında Kylian Mbappe ve Yan Diomande ile birlikte çıkacak.

Öte yandan Mourinho, Roma karşısında stoper bölgesinde Rüdiger ve Konate ikilisine görev vermesinin nedenlerini açıkladı ve Roma maçı öncesindeki basın toplantısında şunları kaydetti: "Bu ikiliyi Villarreal karşısında beğendim; 10 kişi oynadığımızda takımı nasıl korudular. Roma taraftarlarının yaratacağı coşkulu atmosferi de göz önünde bulundurarak bu akşamki maçta onlara güvendim."

Ve ekledi: "Huijsen kötü bir performans sergilerdi demiyorum, ancak bu akşam Rüdiger'in tecrübesinin faydalı olacağını düşünüyorum."











