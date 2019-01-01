Mourinho: Sakatlık numarası yaptılar

Tottenham'daki ilk mağlubiyetini eski takımı Manchester United'a karşı alan Jose Mourinho maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan 'da teknik direktör Jose Mourinho eski takımındaki oyuncuların sakatlık numarası yaparak akıllıca davrandığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Mourinho, oyuna kötü başladıklarını belirterek şunları söyledi: "Rakibimiz oyuna iyi başladı ve ilk golü buldu. İkinciyi de atabilirlerdi. İlk 30 dakikada bizden çok çok daha iyiydiler. İlk yarının son 15 dakikasında hikaye bambaşkaydı."

"İkinci yarıda normale döner ve oyunun kontrolünü elimize alırız sanmıştım; fakat bizimki gibi bir gol yediğiniz zaman bunu yapmak zor oluyor."

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"Golden sonra geri çekildiler, geride set kurdular. Faul alarak ve sakatlık numarası yaparak akıllıca davrandılar. Oyunu kontrol ettiler ve kontra ataklarla tehlike yarattılar."

"İkinci gol kendi hatamızın sonucuydu. Maçı kazanmayı hak ettiklerini açıkça söyleyebilirim çünkü ilk 30 dakika daha iyi olan taraf onlardı. Sadece bugün için söylemiyorum. Daha önceki maçlarımıza bakarsanız durum aynıydı. Olympiacos maçında iyi başlamamıştık. maçında vakit kaybettik. Baskın olacağımıza biraz temkinli davrandık."

Manchester United'ın 49. dakikada penaltıdan bulduğu golle ilgili ise Mourinho şunları ekledi: "Penaltı pozisyonunu görmedim. Ama bence ceza sahası içinde yaşananlar daha öncekilerin bir sonucuydu. Ashley Young topu aldığı zaman acil müdahale etmeliydik ama yapmadık. Rashford'a alan bıraktık. Aklımız başına geldiğinde top Rashford'un ayağındaydı."