Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, takımdaki hiçbir oyuncunun değişiklikten muaf olacak bir statüye sahip olmadığını belirterek, sahadaki performansın temel ölçüt olduğunu vurguladı.

Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçına ilişkin basın toplantısında şunları söyledi: "Onlar büyük bir takım. Kısa sürede üç maç kazandık ve son maçta harika bir performans sergileyerek galibiyeti elde ettik. Son derece eksiksiz bir maçtı ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

Oyuncuların hakemden bazı pozisyonları gözden geçirmesini isteme olasılığı hakkında ise şunları söyledi: "Yarın şakaya gelmeyen bir hakemimiz var. Çok yüksek seviyeli bir hakem ve önemli bir maçta bu kalitede bir hakemin bulunmasından son derece memnunum."

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya en güçlü aday takımlardan biri olarak görülmesine ilişkin ise şöyle açıkladı: "Bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken. Şu anki hedefimiz tur atlamak; ardından bir sonraki hedef geliyor ki o da play-off oynamaktan kaçınmak. Bunu başarmanın çok sayıda puan toplamayı gerektireceğine dair bir hissim var. Önce bize tur atlamayı garantileyecek 11 ya da 12 puana ulaşmamız, ardından ilk sekiz sırayı yakalamamızı sağlayacak puanları toplamamız gerekiyor."

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Bazı oyuncularının profesyonelliği karşısında ne kadar şaşırdığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bu gece burada kaldım. Burada saatlerce bulunman, mutlaka çalıştığın anlamına gelmez. Bunun olumlu bir şekilde söylenmesi beni mutlu ediyor, ama aynı zamanda doğru da. Jude'un toparlanma konusunda ve en ince ayrıntıyla ilgilenme noktasında kendine has bir kültürü var; Diomande ise her zaman öğleden sonra fizyoterapistle birlikte geliyor. Önemli olan, eksiksiz bir çalışma düzeninin olması; yardımcılarımdan biri de orada bulunmadan burada hiç kimse kalmaz."

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Vinicius'un ilk on birdeki yerini kaybetme olasılığına ilişkin ise şöyle vurguladı: "Dokunulmaz hiçbir oyuncu yoktur. Bir oyuncunun kadro dışı bırakılamayacağına dair bu anlayışı sevmiyorum; çünkü bir oyuncuyu değişiklikten muaf kılan şey, sahada sergilediği performanstır."

Takımı hedeflediği seviyeye getirip getirmediği konusunda ise şunları söyledi: "Önümüzde hâlâ uzun bir yol var. Üç ya da dört aydır buradayız ve istediğimiz seviyeye çoktan ulaşmış olmamız imkânsız. Gerek bireysel gerek takım olarak sürekli gelişmemiz gerekiyor. Kulübün hedef çıtasının son derece yüksek olduğunu anlıyorum; burada üç yıl geçirdim ve bu hedeflerin doğasını çok iyi biliyorum. Yapmamız gereken çok iş olduğunun farkındayım. İnatçı bir teknik direktörüm; bir fikre sarıldığımda, o fikir sürekli aklımda kalır. Bu da demek oluyor ki olayları analiz etmeye ve gözden geçirmeye her zaman açığım. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

Arda Güler ve Valverde için en uygun mevkinin neresi olduğu sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Onların yeri saha. İkisi farklı oyuncular, ancak her ikisi de farklı mevkilere uyum sağlama kabiliyetine sahip. Her maçın ve her takımın kendine özgü koşulları var. Geçen maçta farklı bir orta sahayla oynadık. Takım için mümkün olan en iyi kadroyu seçmeye çalışıyorum. Her tercihe uygun anlar vardır ve ben işleri doğru şekilde yapmaya çalışıyorum. Bazen haklı çıkıyorum, bazen de çıkmıyorum."

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Mbappe ile Esbi'nin birlikte oynama olasılığına ilişkin ise şöyle açıkladı: "Bu zor bir mesele. 4-4-2 düzeniyle birlikte oynayabilirler, ancak bu niteliklere sahip kanat oyuncularına sahip olmamız durumunda taktiksel şema 4-2-4'e dönüşür. Ayrıca, Roma'da olduğu gibi, onları ne zaman sahaya süreceğimiz meselesi de var."

İspanyol hakemlerin dünyanın en iyileri olarak görülmesine ilişkin görüşü sorulunca ise şunları söyledi: "Bana göre, takımımın oyuncuları dünyanın en iyileri. Fran Soto'ya göre ise onun hakemleri dünyanın en iyileri."

Görevi devraldığında en kolay ve en zor bulduğu şeyler hakkında ise şöyle konuştu: "Sürprizlerden bahsedemem ya da işlerin daha iyi ya da daha kötü olmasını beklediğimi söyleyemem. Zaten bulduğum şeyi bulmayı bekliyordum. Buraya 100 gün ya da üç yıl kalacağımı düşünerek gelmedim; aksine, her gün elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum."

Diomande'nin yarınki maçta üstleneceği rol hakkında ise şunları söyledi: "Vinicius yarın sol kanat mevkisinde oynayacak. Yan'a gelince, yarın oynayıp oynamayacağını bilmiyor, dolayısıyla durumu siz tahmin edebilirsiniz."



