Portekizli teknik direktör yıldızını övdü: Elimizde tek bir Valverde var

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Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yarın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında eski takımı Roma ile yapacakları karşılaşma hakkında konuştu. Portekizli teknik adam, ayrıca İspanyol ekibine yönelen eleştirilere değindi ve son Villarreal maçında Federico Valverde'yi sağ bek mevkiinde oynatma kararının perde arkasını anlattı.

Bugün salı günü düzenlenen basın toplantısında Mourinho, Real Madrid'i saran sakinlik döneminin sona erdiğine dair konuşmaların önemini azaltarak günlük yaşamında herhangi bir farklılık hissetmediğini vurguladı. Ayrıca İtalyan kulübü ve taraftarlarıyla geçmişte kurduğu bağa rağmen Roma maçını sıradan bir karşılaşma olarak ele alacağının altını çizdi.

Roma maçı Mourinho için özel bir karşılaşma olacak mı?

Temmuz 2021 ile Nisan 2024 arasında çalıştırdığı eski takımıyla yapacağı maçla ilgili olarak Portekizli teknik direktör şöyle dedi: "Sıradan bir maç olacak. Karşımdaki takımı unutabilirsem, bunun üzerinde çalışıyorum ve maç boyunca da öyle yapacağım, karşılaşmayı normal bir maç gibi ele alacağım."

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre Mourinho şunları ekledi: "Daha önce de söylediğim gibi, Şampiyonlar Ligi'nin gerçek baskısını henüz hissetmedik. Kalan maçlara bakınca Real Madrid'in de Roma'nın da tur atlayacağını düşünüyorum. Belki çeyrek finalde ya da yarı finalde yeniden Roma'ya dönerim."

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Mourinho, maçı çevreleyen atmosfer hakkında ise sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçtan önce havalimanına varıp ardından böyle bir atmosferin ortasında koridorlarda dolaşmak alışılmış bir şey değil. Ama doksan dakika başladığında her şey normale dönecek."

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Mourinho, Roma taraftarıyla kurduğu bağın sırrını açıkladı

Kısa bir sürede Roma taraftarının sevgisini kazanmasıyla ilgili olarak Mourinho, "Çok basit, çünkü her zaman yaptığım gibi kendim gibi davranıyorum. Kulübün, oyuncuların ve taraftarların çıkarları benim kişisel çıkarlarımdan önce gelir; insanlar bunu takdir ediyor ve size bağlılık duyuyor." dedi.

Portekizli teknik adam, şöyle devam etti: "Onları mutlu edecek basit şeyler yapabilirsem bu daha da iyi olur. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadık ama bir Avrupa kupası, Konferans Ligi'ni kazandık ve Avrupa Ligi'nde bir Avrupa finali daha oynadık. Tüm bunlar bir araya gelerek o bağı oluşturdu. Roma taraftarları çok özel insanlar."

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Valverde'nin sağ bek mevkiinde oynatılması

Mourinho, La Liga'daki son Villarreal maçında Federico Valverde'nin sağ bek mevkiinde sergilediği performansa da değinerek teknik ekibin kararını övdü ve şöyle konuştu: "Real Madrid teknik direktörünün Villarreal maçında son derece isabetli bir karar aldığını düşünüyorum. Aradığımız şeyi bulduk."

Portekizli teknik adam şu açıklamayı yaptı: "Daha sonra ileri hatta ek değişiklikler yapmam gerekebileceğini düşünüyordum ve oyuncu değişikliği için çok fazla seçeneğimiz vardı. Sağ bekin üstlendiği rolün niteliğini değiştirme ihtiyacı duydum ve Trent'in yerine Dumfries'i oyuna alarak bir değişiklik harcamak istemedim; bu yüzden Valverde'nin fark yaratabileceğini düşündüm."

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Mourinho, Uruguaylı oyuncuyla ilgili sözlerini şöyle tamamladı: "Bir teknik direktör olarak işler çoğu zaman benim için yolunda gitmez ama bu kez karar işe yaradı. Valverde gibi birden fazla oyuncumuz olsaydı onları bek mevkiinde, orta sahada ya da başka herhangi bir yerde oynatırdık. Ama elimizde yalnızca bir Valverde var; bu nedenle onu sağ bek mevkiinde görmek özel bir durum olmaya devam ediyor."

Balayı sona erdi

Real Madrid'deki sakinlik döneminin ya da "balayının" bittiği izlenimiyle ilgili olarak Mourinho, "Kendimi her zaman olduğum gibi hissediyorum. Melek gibi uyuyorum ama her zaman olduğu gibi maçlardan sonra uyuyamıyorum. Sonra perşembe sabahı (yaklaşan Roma maçının bitiminin ardından) yeniden normale dönüyorum." dedi.