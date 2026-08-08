Mourinho, Rodri'nin yerine Real Madrid'deki favori transferini getiriyor

Bir İspanyol basın raporu, bugün cumartesi günü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, Manchester City orta saha oyuncusu Rodri'nin Real Madrid'e transferinin gerçekleşmemesini telafi etmeye yönelik planını ortaya koydu.

İspanyol "As" gazetesine göre, Bernardo Silva, Rodri'nin Barcelona'ya transfer olmayı tercih etmesinin ardından Real Madrid ile yeni bir zorlukla karşı karşıya; bu da merkez orta saha mevkisini üstlenmek anlamına geliyor.

Rodri'nin kararı kişiseldi ve transferin arkasında herhangi bir tuhaf durum yoktu; Real Madrid ise on gün süren toplantılar, görüşmeler ve oyuncuyla yapılan yüz yüze buluşmanın ardından bu kararı olağan biçimde kabul etti.

Ret cevabı bu haftanın başında geldi ve o andan itibaren kulüp, Jose Mourinho ile iş birliği içinde hazırladığı asıl planına döndü. Bu plan, takım kadrosunu ve takviyeleri değerlendirmeye dayanıyor ve ilgi odağının başında Bernardo Silva'nın adı yer alıyor. Zira Bernardo Silva, doğası gereği sağ taraftan hücuma çıkmaya ve rakibin ceza sahasına yaklaşmaya yatkın bir oyuncu olsa da, aynı zamanda savunmada fedakârlık yapma ve oyunu düzenlemede netlik ortaya koyma kapasitesine de sahip; bunu da kariyerinin farklı dönemlerinde kanıtladı.

"As", bunun Real Madrid'in transfer piyasasındaki olası hamleleri takip etmeyi bırakacağı anlamına gelmediğini belirtti; ancak teknik direktörün açık talebiyle eski Manchester City oyuncusunun gelmesiyle birlikte kulüp, merkez orta saha mevkisinin doldurulmuş olabileceğine ya da en azından geçen sezona kıyasla bu mevkide daha fazla oyuncu bulunacağına inanıyor.

Real Madrid yetkilileri ile Mourinho arasındaki ilk görüşmelerde, teknik direktörün listesindeki ilk isim Bernardo Silva'ydı.

Bernardo bu mevkinin uzmanı değil ve Rodri'nin özelliklerine de sahip değil; ancak daha önce bu bölgede oynadı ve teknik direktör, onun Aurelien Tchouameni ile birlikte, kraliyet takımının oyun kuruluşunun başlangıç noktasını oluşturma görevini üstlenebileceğini düşünüyor.

Bu, transfer piyasasının kapanmasına üç haftadan fazla süre kala Real Madrid'in bu piyasaya sırtını döneceği anlamına gelmiyor.

Her iki yönde de yeni gelişmeler beklenmeye devam ediyor; ancak Bernardo Silva'nın oyunu dağıtması ve daha geride bir mevkiden hareket etmesi fikri, takımın çalışmalarına başlamasından önce zaten gündemdeydi.

Transfer piyasasını analiz ederken Real Madrid yetkilileri, Rodri gibi başka bir oyuncunun bulunmadığının da farkında; ancak farklı özelliklere sahip olsa da oyunu düzenleme görevini yerine getirebilecek başka bir fırsat ortaya çıkabilir.

Son aylarda 22 yaşındaki Crystal Palace orta saha oyuncusu Adam Wharton'ın, 20 yaşındaki AZ Alkmaar oyuncusu Kees Smit'in ve 18 yaşındaki Lille oyuncusu Ayyoub Bouaddi'nin adı geçmişti.

Real Madrid bu oyuncuların tümünü takip etti ve mutlak öncelik olmasalar da kraliyet kulübünün radarında yer alıyorlar. Yine de şu an için Madridli takımın motor odası görevini üstlenecek oyuncu Bernardo Silva olacak.