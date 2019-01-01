Mourinho, Real Madrid'i istiyor

Aralık 2018'den beri herhangi bir takım çalıştırmayan Jose Mourinho, eski takımından gelecek haberi bekliyor.

Goal kaynaklarının aktardığı bilgilere göre kendisine gelen birçok ciddi teklifi reddeden Mourinho, 'e geri dönmek istiyor.

'dan ayrıldığından beri , 04 ve gibi takımların teklifine olumsuz yanıt veren Portekizli teknik direktör, hedefini üç kulübe yöneltmişti: , , .

Haberin devamı aşağıda

PSG'nin Thomas Tuchel, Bayern Münih'in ise Niko Kovac ile devam etmesinin ardından Mourinho için bu ihtimaller ortadan kalktı.

Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid'in oynadığı futbol pek ümit vermeyince Mourinho için bir açık kapı oluştu. Eleştiri oklarının Zidane'a çevrilmesinin ardından Mourinho, Madrid ekibinden gelecek olası bir teklif için beklemeye geçti.

'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Real Madrid, gruptaki ikinci maçını Santiago Bernabeu'da 1 Ekim Salı günü ile oynayacak.