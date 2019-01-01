Mourinho, Real Madrid'i istiyor
Goal kaynaklarının aktardığı bilgilere göre kendisine gelen birçok ciddi teklifi reddeden Mourinho, Real Madrid'e geri dönmek istiyor.
Manchester United'dan ayrıldığından beri Monaco, Schalke 04 ve Milan gibi takımların teklifine olumsuz yanıt veren Portekizli teknik direktör, hedefini üç kulübe yöneltmişti: Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern Münih.
PSG'nin Thomas Tuchel, Bayern Münih'in ise Niko Kovac ile devam etmesinin ardından Mourinho için bu ihtimaller ortadan kalktı.
Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid'in oynadığı futbol pek ümit vermeyince Mourinho için bir açık kapı oluştu. Eleştiri oklarının Zidane'a çevrilmesinin ardından Mourinho, Madrid ekibinden gelecek olası bir teklif için beklemeye geçti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Real Madrid, gruptaki ikinci maçını Santiago Bernabeu'da 1 Ekim Salı günü Club Brugge ile oynayacak.