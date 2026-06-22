Mourinho, Real Madrid oyuncusuna yüzüne karşı: Seni istemiyorum!

Dani Ceballos, son sezonların sonunda olduğu gibi, Real Madrid için yeniden bir sorun teşkil ediyor. 29 yaşındaki Endülüsli orta saha oyuncusunun ayrılması, 29 yaşındaki oyuncunun ayrılması, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun kendisine gelecek sezonun planlarında yer almadığını açıkça bildirmesinin ardından, orta sahasını deneyimli oyuncularla güçlendirmek için transfer piyasasını tarayan kulüp için bir öncelik haline geldi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Real Madrid ile sözleşmesinde bir yıl kalan Ceballos, Mourinho yönetiminde hangi rolü üstleneceğini öğrenmek istedi ve Portekizli teknik direktörle görüştü. Mourinho, düşüncelerini net bir şekilde aktardı ve Ceballos, planlarında yer almadığını öğrendi. Bu durum, Ceballos'u kalan sözleşmesini feshetmeyi ve bedelsiz olarak transfer olmayı talep etmeye itti.

Real Madrid, önümüzdeki Ağustos ayında 30 yaşına girecek olan oyuncunun talebini kabul etti. Bu adımla takım kadrosunda yer açmak ve yıllık toplam 10 milyon avroluk maaşı (primizler hariç) karşılamak amaçlanıyor; böylece Ceballos’un ayrılışını hızlandırmak ve yeni bir orta saha oyuncusu transfer etmek için yol açılmasını hedefliyor.

Ancak Ceballos, kulüple anlaşmaya varmış olmasına rağmen, sözleşme fesih belgesini henüz imzalamadı ve Real Madrid’deki mevcut maaşına eşit veya daha yüksek bir maaş teklif eden yeni bir takım bulana kadar da imzalamayacak. Bu durum, ayrılışının önündeki büyük bir engel teşkil ediyor; zira oyuncu, en yüksek teklifi yapan kulüple son bir büyük sözleşme imzalamayı umuyor.

Yüksek maaşı, Real Betis gibi kulüpler için bir engel teşkil ediyor. Real Betis, eski oyuncusunu geri kazanmak istediğini gizlemiyor ancak mevcut maaşını karşılayacak mali kaynaklara sahip değil. Bu durum, geçen yaz Real Madrid’in Fransız kulübü Lyon ile son anda anlaşmanın bozulmasına neden olan senaryonun bir tekrarı niteliğinde.

Ceballos şu anda tatilini geçiriyor ve menajerlerinin tatmin edici bir teklif bulmasını bekliyor. Mourinho’nun kadroda yer almasına kesin bir şekilde karşı çıkması nedeniyle, ya mali taleplerinden ödün vermesi ya da Real Madrid’e dönmemesi gerekiyor.

Ceballos’un krizine, fiziksel zayıflığı da ekleniyor. Tekrarlayan kas sakatlıkları, sahada kalma süresini kısıtlıyor ve bu durum, onu son sezonlarda takımın başına geçen hiçbir teknik direktörün kadrosunda neredeyse hiç yer almayan bir yedek oyuncuya dönüştürdü.

Real Madrid’in, İspanya Ligi’ndeki finansal fair play kısıtlamaları nedeniyle yeni bir oyuncuya yer açmak ve maaşını ödeyebilmek için Ceballos’a ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Bu durum, yaz transfer döneminin sona ermesinden önce Endülüs’lü orta saha oyuncusunun ayrılmasını kulüp için acil bir gereklilik haline getiriyor.