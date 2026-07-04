Mourinho, Real Madrid'in yıldızını geleceğiyle ilgili yeni bir kararla şaşırttı

Son birkaç gün, Real Madrid’in Portekizli teknik direktörü José Mourinho’nun önceliklerinde dikkat çekici bir değişiklik yaşandı ve bu durum, İngiltere Premier Ligi’nin iki büyük takımına beklenmedik bir darbe vurdu.

TEAMtalk sitesi, Mourinho’nun Fransız orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni konusunda kararını verdiğini ortaya koydu. Tchouaméni, bu yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isteyen Manchester United ve ardından Liverpool’un da ilgisini çekmişti.

Mourinho, Real Madrid yönetiminden Fransız oyuncuyu kadroda tutmalarını ve önümüzdeki sezon boyunca ilk 11'de yer alması için ona gerçek bir şans vermelerini istedi.

Bu karar, son dönemde Fransız milli oyuncunun durumunu yakından takip eden ve onun satışa çıkarılma olasılığını bekleyen hem Liverpool hem de Manchester United için büyük bir darbe niteliğinde.

Geçtiğimiz aylarda Real Madrid, orta sahasını güçlendirme olasılığını değerlendirdi ve bu pozisyon için uzun vadeli planları kapsamında, en başta Chelsea'den Enzo Fernández ve Manchester City'nin yıldızı Rodri olmak üzere birçok ismi kulüp içinde tartıştı.

Kulüp yönetimi, Fernandéz’i kadroya katma konusundaki ilgisini kamuoyuna açıkça reddetmiş olsa da, raporda, kulüp başkanı Florentino Pérez’in başarılı yeniden seçilme kampanyası sırasında Arjantinli oyuncuyu potansiyel hedefler listesine eklemesinin ardından, oyuncunun temsilcileriyle gerçekten temas kurulduğu belirtildi.

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Pusulanın yönü değişti

Ancak kaynaklar daha sonra, Real Madrid yönetiminin Fernandéz’in potansiyelinden emin olmasına rağmen onu artık gerçekçi bir hedef olarak görmediğini açıkladı; bu durum Rodri için de geçerli.

Buna karşılık Mourinho, takımın orta saha yerine stoper pozisyonunu güçlendirmeye kaynakların yönlendirilmesini tavsiye ederek kulübün transfer politikasının yönünü değiştirdi; çünkü takımın birinci sınıf bir stoperi daha çok ihtiyaç duyduğuna inanıyordu.

Aynı sitenin kaynakları, Liverpool ve Manchester United’ın son zamanlarda Chouameni’nin temsilcileriyle temas halinde olduğunu ve Real Madrid’in oyuncunun satışı konusunda müzakereye hazır olduğunu belirtmesi halinde harekete geçmeye hazır olduklarını doğruladı. Ancak bu senaryo şu an için ihtimal dışı görünüyor; zira tüm işaretler, eski Monaco oyuncusunun başından beri tercih ettiği seçenek olan Santiago Bernabéu'da kalmaya devam edeceğini gösteriyor.

Chouameni ayrılma niyeti göstermedi; aksine, kendini kanıtlamak için tam bir fırsat elde ederse Real Madrid formasıyla başarıya ulaşma fikrine sıkı sıkıya sarıldı. Mourinho’nun yeni sezonda ona bu fırsatı vermeye hazırlandığı görülüyor.

Buna karşılık, Liverpool ve Manchester United’ın orta sahayı güçlendirmek için başka alternatifler aramaya başlaması beklenirken, gelecekteki olası gelişmelere karşı oyuncunun durumunu takip etmeye devam edecekleri tahmin ediliyor.

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