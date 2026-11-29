Real Madrid'in Alavés'e yenilmesi, La Liga yarışında yaşanan yeni bir tökezlemeden ibaret değildi. Bu mağlubiyet, üzerinde durulması gereken teknik bir soruyu da gün yüzüne çıkardı: Jose Mourinho, hatları arasında sahip olduğu oyuncunun değerini gerçekten biliyor mu, yoksa ceza sahası içinde hücum gücünü artırma ihtiyacı doğar doğmaz Arda Güler'i gözden çıkarılabilir bir parça olarak mı gördü?

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Kylian Mbappé, Jude Bellingham ve Vinícius Júnior gibi isimlere sahip bir takımda başka bir oyuncuyu önceliklerin en başına koymak alışılmadık görünebilir. Ancak Güler, Real Madrid'e bu yıldızların aynı şekilde veremediği bir şey sunuyor.

Hücuma ritmini veren, hatları birbirine bağlayan ve topa sahip olmayı gerçek bir gol fırsatına dönüştürecek pası arayan oyuncu o. Bu yüzden, takımın çözüm üretmeye ihtiyaç duyduğu Alavés maçında oyundan alınması, Mourinho'nun hesaplarının sorgulanması için geniş bir kapı aralıyor.

49 pozisyon: Rakamlar Güler'i farklı bir yere koyuyor

Mesele, geçici bir izlenim ya da Türk oyuncunun yeteneğini abartmak değil; rakamlar ona güçlü bir dayanak sağlıyor. Güler, bu sezon La Liga'da yarattığı 49 pozisyonla bu istatistikte zirvede yer alıyor ve bunu, kendisine ayrılan tüm dakikalarda forma giymese de başarıyor.

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Daha da çarpıcı olanı, Alavés karşısında yalnızca 59 dakikada dört pozisyon yaratması, dört kilit pas vermesi ve beş başarılı çalım atması.

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Bunlar maçta kaybolan ya da rakip savunmayla baş edemeyen bir oyuncunun rakamları değil. Aksine, Real Madrid'in önündeki alanları kapatan bir takıma karşı bile fark yaratmayı sürdüren bir oyuncunun rakamları. Yani Güler, Real Madrid'in her şeyden çok ihtiyaç duyduğu görevi yerine getiriyordu: pozisyon yaratmak ve yoğun savunma bloğunun içinde pas kanalları bulmak.

Mourinho kararını açıkladı, peki çözüm oyun kurucuyu çıkarmak mıydı?

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Daha da ilginç olanı, Mourinho'nun kararını açıklamasız bırakmaması. Maç sonrası konuşmasında Alavés'in arka hatta beş, onların önünde de üç oyuncuyla savunma yaptığını, Real Madrid'in topa sahip olmasına rağmen yeterli alan bulamadığını ve ceza sahası içinde varlık gösteremediğini anlattı.

Portekizli teknik adam, Carlos Espí'nin çözüm olabileceğini düşündüğünü ve oyuncu değişikliği için iki seçeneği bulunduğunu söyledi: Güler ya da Vinícius. Ayrıca Güler'in Bernardo Silva'nın yaptığına benzer bir iş yaptığını ve takımın topu kolayca geri kazandığını ekledi.

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Bu açıklama Mourinho'nun düşünce yapısını ortaya koyuyor, ancak karar üzerindeki tartışmayı bitirmiyor; tam tersine onu daha da önemli hale getiriyor.

Çünkü teknik adamın tarif ettiği sorun, öncelikle alan yaratma ve sıkışık bir savunma bloğunu aşma sorunuydu; ceza sahası içindeki oyuncu sayısının yetersizliğinden ibaret değildi.

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Güler'in değeri tam da burada ortaya çıkıyor. Rakip bu şekilde geri çekildiğinde, çözüm her zaman bir forvet daha ekleyip ortayı ya da ikinci topu beklemek olmuyor. Topu hatlar arasına taşıyabilen, oyunun yönünü değiştirebilen ve savunmacıları pozisyonlarından çıkmaya zorlayabilen bir oyuncuya ihtiyaç duyuluyor. Ek bir forvet ceza sahasındaki oyuncu sayısını artırabilir, ancak topun onlara ulaşacağını hiç de garanti etmez.

Güler neden sahadan çıkan son isim olmasın?

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Mourinho, oyun kurmadaki en önemli silahını feda etmek yerine Güler'i sahada tutup hücumdaki varlığı artırmayı düşünebilirdi.

Hatta Türk oyuncunun sahada kalması, özellikle doğru bölgelerde top beslenmeye ihtiyaç duyan isimler varken, Real Madrid'e çok daha çeşitli çözümler sunabilirdi.

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Burada yıldızların değeri ile görevlerini birbirinden ayırmak gerekiyor. Mbappé en belirgin gol silahı, Bellingham ileri çıkıp ceza sahasına ulaşma becerisine sahip, Vinícius ise çalımları ve hızıyla fark yaratabiliyor.

Ancak bu silahlara kolektif değerlerinin büyük bir kısmını kazandıran Güler; çünkü onları birbirine bağlıyor ve hareketlerini değerlendirilebilir pozisyonlara dönüştürüyor.

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Hatta Güler'i o kanatta tutma imkânı varken Vinícius'u sağ kanada kaydırma fikri de tartışmaya değer.

Güler'in sağda oynaması, takıma sol ayağıyla oyun kurabilen bir oyuncu kazandırırken Vinícius da sevdiği alan olan sol kanatta kalarak orada koşu yapıp çalım atabilir ve içeri kat edebilir.

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Önemli bir soru

Real Madrid'in mağlubiyetinin sorumluluğunu yalnızca Güler'in oyundan alınmasına yüklememek gerekiyor. Takım 22. dakikadan itibaren bir gol gerideydi, oyuncunun çıkmasının hemen ardından 61. dakikada ikinci golü yedi, ardından Mbappé 69. dakikada farkı bire indirdi. Ayrıca Real Madrid savunma hataları yaptı, pozisyonlar kaçırdı ve son dakikalarda Bellingham'ı kırmızı kartla kaybetti.

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Ancak bu ayrıntılar temel soruyu ortadan kaldırmıyor: Takım hâlâ geri dönüşün yolunu ararken, en çok pozisyon yaratan oyuncusundan vazgeçmek mantıklı mıydı?

Mourinho ceza sahasındaki oyuncu sayısını artırmak istemiş olabilir, ancak futbol her zaman kalenin önüne en fazla forveti dizeni ödüllendirmez; topu onlara ulaştırabileni ödüllendirir.

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Güler'i bugünkü Real Madrid'de dokunulmaz bir parça yapan nokta da bu. Real Madrid hücumundaki parlak isimlerin aynı şekilde yerine getiremediği bir görevi üstleniyor.

Real Madrid pozisyon yaratma becerisini yeniden kazanmak istiyorsa, Güler Mourinho'nun feda etmeyi düşündüğü ilk isimlerden biri olmamalı.

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Belki de doğrusu bunun tam tersi: Rakibin alanları kapattığı maçlarda Türk oyuncu, oyundan alınması düşünülecek son isimlerden biri haline geliyor. Mbappé atağı bitirebilir, Vinícius çalımlarıyla açabilir, Bellingham atağın sonuna ulaşabilir; ancak herkesin ihtiyaç duyduğu pasla atağı başlatabilecek olan Güler'dir.