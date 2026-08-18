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Mourinho, Real Madrid ile sözleşmesini imzaladıktan sonra: Evime döndüm

J. Mourinho
Real Madrid
La Liga
Portekiz
İspanya

الس=== Olağanüstü sunum

Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu bugün salı günü takımın yeni antrenörü olarak tanıttı. Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen alışılmadık törene taraftarlar yalnızca Real Madrid'in resmi televizyon kanalının yayınladığı bazı görüntüler aracılığıyla tanıklık edebildi.

Portekizli teknik direktör, "Evime döndüm" dedi. Bu sırada, sözleşmesini imzalarken ve adının yazılı olduğu formayla poz verirken Florentino Perez'in yanında yer aldı.

Mourinho'nun tanıtım töreni, kulübe teknik direktörün yanı sıra 6 oyuncunun geldiği bir yaz döneminin ilk töreni oldu.

Tüm yeni transferlerin tanıtım törenlerinde aynı yol izlenecek; törenler kapalı kapılar ardında, taraftar ya da basın mensubu bulunmadan, yalnızca kulüp yetkilileri ve törenin öznesinin yakınlarının katılımıyla yapılacak.

Tanıtım törenleri, önümüzdeki günlerde de aynı kurallar çerçevesinde sürecek. Çarşamba günü ilk oyuncunun tanıtımı yapılacak; Mourinho ise cuma günü Real Madrid teknik direktörü olarak ilk basın toplantısını düzenleyecek. Ardından cumartesi günü ligdeki ilk maçını Espanyol karşısında oynamak üzere Barcelona'ya gidecek.

La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Mourinho'nun tanıtım töreni, Real Madrid tesislerinin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Burada Florentino Perez, teknik direktörü karşıladı. Mourinho, kendisini Kraliyet kulübüne 3 sezonluğuna, 30 Haziran 2029'a kadar bağlayacak sözleşmeyi imzaladı.

Mourinho, sözleşmeyi imzaladıktan sonra Real Madrid stadının birebir bir maketini, bir saat ve adının yazılı olduğu bir forma aldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yayımladığı kısa açıklamaya göre, tanıtım törenine kulübün onursal başkanı Jose Martinez Pirri de katıldı.

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