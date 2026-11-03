Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, takımı "mükemmellik aşamasına" taşımak için 3 yıla ihtiyacı olduğunu vurgularken, Federico Valverde'nin takımın ihtiyaçlarına göre birden fazla mevkide oynamaya devam edeceğine işaret etti.

Mourinho; hücum seçeneklerinin çeşitliliği, Arda Güler'in gelişimi ve AEK Atina ile yapılacak maçın zorluğu başta olmak üzere bir dizi teknik konuya değindi.

Portekizli teknik adamın açıklamaları, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında yarın çarşamba günü oynanacak Yunan ekibi AEK Atina maçı hazırlıkları kapsamında bugün salı günü düzenlediği basın toplantısında geldi.

Mourinho: Valverde, Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu her mevkide oynayacak

Mourinho, Valverde'ye bek mevkiinde güvenmeye devam etmesi konusuna değinerek oyuncunun bu roldeki performansından memnun olduğunu vurguladı, ancak aynı zamanda bu mevkideki seçeneklerin sınırlı olması nedeniyle takımın ona orta sahada ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Gelecek maçlar AEK Şampiyonlar Ligi 12:45 RMA

İspanyol "As" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Valverde'yi takım için son derece önemli bir oyuncu olarak görüyorum. Real Madrid'in kaptanı olması ona olaylara farklı bir açıdan bakmasını sağlıyor. Kaptan olduğunda farklı olmak zorundasın, bu bir sorumluluktur ve bunun onu takımının ve takım arkadaşlarının ihtiyaç duyduğu her mevkide oynamaya hazır hale getireceğini düşünüyorum. Benim için kaptan budur ve bu nedenle herhangi bir mevkide oynamanın Fede için bir sorun olmayacağına inanıyorum."

Bu sözler Valverde'yi zor duruma sokabilir; özellikle de Uruguaylı oyuncu geçen sezon mevkiinin değiştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı daha önce dile getirmişti.

Şöyle ekledi: "Takımın kadrosu Valverde'nin orta sahada bulunması üzerine kuruldu, bu da bu mevkide çok sayıda oyuncumuz olmadığı anlamına geliyor. Elimizde Tchouameni, Camavinga, Bernardo ve Thiago Pitarch var, neredeyse hepsi bu kadar. Bu yüzden Valverde'nin yeniden orta sahada da oynayacağından eminim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bek mevkiinde oynamasından memnun muyum? Evet. Takım onun varlığıyla bu kanatta daha iyi bir performans mı sergiliyor? Evet. Hepimiz onu bek mevkiinde görmekten hoşlanıyoruz, ancak orta sahada da oynamaya ihtiyaç duyacak."

Çok sayıda hücum seçeneği: Mourinho sol kanattaki en iyiyi belirledi

AEK Atina karşısında Vinicius Junior, Kylian Mbappe ve Yan Diomande'nin birlikte oynama olasılığı ve onlar için sabit mevkilere güvenip güvenmeyeceği sorulan Mourinho, elinde çok sayıda hücum seçeneği bulunduğuna dikkat çekerek Brahim Diaz ve Endrick'in birden fazla mevkide oynayabilecek isimler arasında olduğuna işaret etti.

Şöyle dedi: "Brahim ve Endrick'i de unutuyorsun. Burada çok sayıda kaliteli oyuncumuz var. Benim için çok sayıda oyuncunun bulunması asla bir sorun değil."

Şunları açıkladı: "Diomande kanatlarda oynayabiliyor, Brahim de öyle, Endrick ise hem sağda hem de solda oynayabiliyor. Ancak Vinicius sol kanatta oynamaya en çok uyum sağlayan oyuncu, bunu çok iyi biliyoruz."

Mourinho, Arda Güler değerlendirmesini erteledi

Mourinho'ya Arda Güler'in gelişiminin onu üst seviye oyuncular arasına taşıyıp taşımadığı sorulduğunda, Portekizli teknik adam kısa bir cevapla yetindi ve oyuncunun AEK Atina maçında forma giyemeyeceğini belirtti.

Şaka yollu şunları söyledi: "Yarınki maçta yok. Bana cuma günü sor (İspanya Ligi'ndeki Valencia maçından önce)."

Mourinho, Real Madrid'i uyarmak için tarihi bir rakamı hatırlattı

Mourinho, AEK Atina ile yapılacak maçın zorluğunun altını çizerek; rakibin gücünden ve Yunanistan'daki oyun koşullarından, takımların Real Madrid ile karşılaştıklarında elde ettikleri ekstra motivasyona kadar çeşitli faktörlerin maçı karmaşık bir sınava dönüştürdüğünü değerlendirdi.

Şöyle dedi: "Konu birçok faktörle ilgili. Onlar şampiyon ve bu sekiz maç boyunca birçok şampiyonla karşılaştık. Yunanistan her zaman zordur ve Avrupa'nın kralı Real Madrid, Yunanistan'a yaptığı 8 ziyarette yalnızca bir galibiyet elde etti."

Şöyle ekledi: "Buraya yıllar önce iki kez geldim ve böyle bir atmosferde oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde son derece zorlu bir fikstürleri var ve kesinlikle kendi sahalarında oynamayı puan toplamak için en iyi fırsat olarak görüyorlar."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Karşısında beyaz formayı gören her rakip fazlasıyla motive oluyor. Bu, en üst düzeyde konsantre ve hazır olmamız gereken bir maç; eğer öyle olmazsak kazanamayız."

Mükemmelliğe ulaşmak için 3 yıl!

Mourinho'ya basın toplantısının sonunda, takımla yaklaşık 4 ay geçirdikten sonra Real Madrid'in kendisiyle mükemmelliğe ulaşmak için ne kadar süreye ihtiyacı olduğu soruldu ve cevabı kısa ve kesin oldu: "Üç yıl. Üç sezon."

Hatırlatmak gerekirse, Mourinho sezon başında 3 yıllık bir sözleşme imzaladı; bu da kraliyet ekibinin teknik liderliğinin başında Haziran 2029'a kadar kalacağı anlamına geliyor.