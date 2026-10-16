Mourinho, Real Madrid'i kurtarmak için etkili bir silahı elinde tutuyor

Real Madrid bu sezon duran toplardan büyük verim aldı ve bu yolla 7 gol kaydetti; geçen sezon ise toplamda 12 golle yetinmişti.

Durum, Roma ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında açıkça ortaya çıktı. Beyazlı ekip bu karşılaşmada duran toplardan 3 gol buldu; goller, Güler'in kullandığı 3 korner vuruşunun ardından geldi ve teknik direktör Jose Mourinho'nun uyguladığı taktik planların başarısını bir kez daha teyit etti.

Haberine göre AS gazetesi, Mourinho hafta boyunca Valdebebas'ta duran top çalışmalarına birkaç saat ayırıyor; ayrıca maçtan önceki antrenman seansında, takımın her müsabakada uygulayacağı planlar oyunculara yeniden hatırlatılıyor.

Büyük maç olarak sınıflandırılan karşılaşmalara hazırlanırken duran topların daha fazla ilgi görmesi ise doğal; çünkü bu tür maçlar çoğu zaman çok küçük detaylarla belirleniyor.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 SEV

Beyazlı ekibin duran toplardan attığı gollerin 4'ü La Liga'da geldi: 1 gol korner vuruşundan, 3 gol ise serbest vuruşların ardından. Diğer üç gol ise Roma'daki o olağanüstü gecede kaydedildi.

Bu rakam dikkat çekici; zira Real Madrid geçen sezon, modern antrenörlük ekolüne mensup iki teknik adam Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa yönetiminde duran toplardan 12 gol atmıştı. Bu gollerin tamamı La Liga'da gelmiş, 6'sı korner vuruşlarından, diğer 6'sı ise serbest vuruşlardan kaydedilmişti.

Valdebebas'ta hücum duran toplarına ilişkin çalışmanın başında Pedro Machado bulunuyor; ancak teknik ekibin tamamı bu çalışmaya katkı sağlıyor ve çalışma, uygulanacak herhangi bir planın benimsenmesinde son söz sahibi olan Mourinho'nun denetiminde yürütülüyor. Savunma tarafında ise takımın duran toplara karşı organizasyonunun gözetimini Sami Khedira üstleniyor. Bununla birlikte çalışma, teknik ekip üyeleri arasında kolektif bir görev ve ortak bir çaba olarak yürütülüyor.

Mourinho bu kolektif ruhu, takımın ikinci döneminde ilk golünü Cornella-El Prat'ta Espanyol karşısında maçın 9. dakikasında attığı anda somutlaştırdı. Gol, Güler'in kullandığı serbest vuruşta Jude Bellingham'ın kafa vuruşuyla ağlara gitmesiyle geldi. O anda Mourinho büyük bir coşkuyla yedek kulübesinden kalkıp yardımcılarına sarılmaya gitti; bu, yaptıkları işin etkinliğine duyduğu takdirin açık bir göstergesiydi.

Pedro Machado, Joao Tralhao ile birlikte Mourinho'nun en yakın yardımcılarından biri. İkili birlikte çalışmaya Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'nin başında bulunduğu dönemde başladı; ardından Mourinho onu Benfica'ya, oradan da Real Madrid'e götürdü.

Son iki sezonda Mourinho, tecrübeyi, en üst seviyede başarı elde etme konusunda büyük bir arzuya sahip hırslı genç profesyonellerle bir araya getiren bir ekiple çevreledi kendisini.

Real Madrid'in Roma Olimpiyat Stadı'nda duran toplardan attığı üç golün ve Espanyol karşısındaki ilk maçın 9. dakikasında Güler'in kullandığı serbest vuruşta Bellingham'ın kaydettiği golün yanı sıra, Türk oyuncunun kendisi de Elche karşısında direkt serbest vuruştan bir gol attı. Antonio Rüdiger ve Kylian Mbappe'nin kaydettiği diğer iki gol ise Bernardo Silva'nın kullandığı bir korner ve bir serbest vuruşun ardından duran toplardan geldi.

Genel olarak Güler, sahada olduğu zamanlarda Real Madrid'in duran toplardaki asıl kullanıcısı konumunda; zira sol ayağıyla yaptığı vuruşların kalitesi, yetenekleri konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Onun ardından bu atakları başlatma görevini üstlenenler ise Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold ve hatta Diomande.