Mourinho, Real Madrid'den iki oyuncuyu kadrodan çıkarmaya karar verdi

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, kulübün Chelsea'den İspanyol oyuncu Marc Cucurella'yı transfer etmek üzere olması nedeniyle, 31 yaşındaki Fransız sol bek Ferland Mendy'yi Bernabéu'dan ayrılmaya zorluyor.

İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre, "Special One", Madrid'e geldiğinden beri tekrarlayan sakatlıklarla boğuşan Mendy'den ve Fran García'dan, yeni projesine uygun yeni isimlerle sol savunma hattını yeniden inşa etme planı kapsamında ayrılmak istiyor.

Real Madrid, kadrosunu güçlendirmek için yaz transfer döneminin resmi açılışını beklemedi. Kraliyet kulübü, Fransız savunma oyuncusu Ibrahima Konaté, Hollandalı bek Denzel Dumfries ve Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın transferlerini tamamladı. Mourinho'nun savunmanın sol kanadını güçlendirmek için çok istediği Kokorela ile de anlaşmaya yakın.

Kokorela'nın gelişi, 2019 yılında Fransız takımı Lyon'dan Real Madrid'e katılan Mendy'nin geleceği üzerinde büyük bir etki yaratıyor. ancak tekrarlayan sakatlıklar nedeniyle katkıları sınırlı kaldı. Bu durum, Mourinho'yu fiziksel olarak daha istikrarlı ve taktiksel tarzına uygun alternatifler aramaya itti. Mourinho, genç ikili Carreras ve yeni transfer Kokorela'ya güvenmeyi planlıyor.