Orta sahasında fiziksel gücü artırmak isteyen Real Madrid, gözünü yeniden Borussia Dortmund'un yıldızı Felix Nmecha'ya çevirdi.

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Haberi duyuran Sport gazetesine göre 26 yaşındaki Felix Nmecha, teknik direktör José Mourinho'nun takımına katmak istediği pek çok özelliğe sahip: güç, sahanın her bölgesinde hareket etmesini sağlayan üstün fiziksel kapasite, top kazanma ve topla ilerleyerek hatları büyük bir kolaylıkla geçebilme.

Fussball News'in aktardığına göre Real Madrid, önümüzdeki yaz harekete geçmek amacıyla Alman milli oyuncuya yeniden ilgi göstermeye başladı.

Nmecha'nın adı Kraliyet Kulübü'nün gündemine ilk kez gelmiyor. Sky Sport, geçen haziran ayında Mourinho'nun oyuncuyla özellikle ilgilendiğini ve durumu hakkında bilgi aldığını doğrulamıştı.

Bu sezona müthiş bir başlangıç yapan Nmecha'nın adı, şimdi yeniden Real Madrid'in ilgi listesinde. Portekizli teknik adam, oyuncunun projesini başarıya taşıyacak parça olabileceğine inanıyor.

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Durmadan koşan bir makine

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1,90 metre boyundaki Nmecha, Bundesliga'nın fiziksel açıdan en güçlü orta saha oyuncularından biri olarak görülüyor. Rakamları da hayranlık uyandırıyor: Bu sezon ulaştığı maksimum sürat saatte 35,21 kilometre. Bu, onun özelliklerindeki bir oyuncu için olağanüstü bir değer.

Ancak yeteneklerini yalnızca fiziksel gücüne indirgemek hata olur. Manchester City'nin alt yapısında yetişen ve Dortmund'a transfer olmadan önce Wolfsburg'da kendini elit oyuncular arasında kabul ettiren Alman futbolcu, uzun ve güçlü adımlarını topla ilerlemesine, rakiplerini geçmesine ve rakip ceza sahasına ulaşmasına yardımcı olan teknik becerilerle birleştiriyor.

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Nmecha, Toni Kroos'un öne çıktığı tarzda bir oyun kurucu değil; oyun stili daha çok Leon Goretzka'ya yakın. Her iki yönde de etkili olan, sahanın geniş alanlarını kateden ve savunmada kazandığı topu takımı lehine hücuma çevirebilen bir orta saha oyuncusu. İleri orta saha olarak ya da çift ön liberonun bir parçası olarak oynayabiliyor, ancak performanstaki istikrarını ve savunmadaki pozisyon alışını geliştirmesi gerekiyor.

Nmecha, Dortmund'a Borussia Mönchengladbach karşısında galibiyeti getiren golü atmasının ardından Bundesliga'da 10 maçta 5 gole ulaşarak gol yeteneği açısından da bir adım daha attı.

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Bu rakam, görevlerinin büyük bölümünü rakip ceza sahasından uzakta yerine getiren bir oyuncu için özellikle dikkat çekici.

Nmecha'nın gelişimi Avrupa'nın büyük kulüplerinin de gözünden kaçmadı. Manchester United ve Liverpool da oyuncuyu yakından takip ediyor. Dortmund ise hiçbir koşulda ayrılığını kolaylaştırmaya niyetli değil.

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80 milyon euroluk transfer

Alman kulübü, Nmecha'yı projesinin temel parçası olarak görüyor. Yayımlanan bilgilere göre oyuncunun ayrılığının maliyeti 80 milyon euro civarına ulaşabilir. Hatta bazı kaynaklar, herhangi bir kulübün devre arası transfer döneminde onu kadrosuna katmaya çalışması halinde talep edilecek bedelin 100 milyon euroya çıkacağını öne sürüyor.

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Mourinho açısından Nmecha, takımın bu mevkide yeni çözümler ve seçenekler aradığı bir dönemde orta sahaya fiziksel güç, hareket kabiliyeti ve alan kapatma yeteneği kazandıracak bir seçenek. Oyuncunun gelişi kadroya farklı özelliklere sahip bir isim katacak ve bu, özellikle güç ve mücadelenin en üst seviyede olduğu maçlarda büyük fayda sağlayacak.

Real Madrid, oyuncuyu transfer etmek için istenen bedeli artık biliyor ve bu yarışta yalnız olmayacağının farkında. Kontrol Borussia Dortmund'un elinde olsa da Nmecha yeniden Kraliyet Kulübü'nün radarına girdi. Mourinho fiziksel güç istiyor, Alman oyuncuda ise bundan bolca var.