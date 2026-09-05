Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, bu sezon kulübü Real Madrid'de arkadan oyun kurma aşamasında giderek artan bir önem kazanıyor.

Bu bağlamda, Cadena COPE radyosunun gazetecisi Ruben Martin, YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'e, orta sahada Rodri gibi bir oyuncuya ihtiyaç duymadan topla daha iyi çıkış imkanı sağlayan formülü bulduğunu belirtti.

Defensa Central ağı, Ruben Martin'in şu sözlerini yayınladı: "Courtois bu konuda temel parça, çünkü oyun kurulurken takımın sayısal üstünlük sağlamasına yardımcı oluyor. Dean Huijsen ve İbrahima Konate birbirinden uzak mevkilerde konumlanırken, kaleci de ortada yer alıyor."

Ruben Martin şöyle dedi: "Real Madrid'de Rodri'nin yedeği Courtois adında biri; iki metre boyunda bir kaleci ve ön libero gibi oynuyor. Şaka bir yana, bu Mourinho'nun bu sezon kullanacağı bir çözüm."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Takımların oyunu kuruluş bölgesinden başlatırken, rakibin baskıya çıkardığı oyuncu sayısına kıyasla bir fazla oyuncuyla oynaması gerekir. Real Betis iki oyuncuyla baskı yaptı, Real Madrid'in de topla üç oyuncuyla çıkması gerekiyordu."

Şu noktaya dikkat çekti: "Alışılmış olan, topu iki stoper ve bir orta saha oyuncusuyla ya da iki stoper ve bir bekle çıkarmaktır, ancak Mourinho bu çözümü tüketmek istemedi."

İspanyol gazeteciye göre, bu çözüm kötüye de gidebilirdi, çünkü Courtois'nın ayakla top kullanma seviyesinin sınanması gerekiyor.

Şu vurguyu yaptı: "Birbirinden uzak iki stoper ve ortada bir kaleci kullandı. Courtois'nın ayakla top kullanmadaki kalitesini görmek ve onunla işlerin nasıl yürüyeceğini bilmek istiyorum. Bu bir çözüm ve nasıl işleyeceğini görmemiz gerekiyor."

Belçikalı kaleci direklerin arasında bir güven kaynağı olsa da, ayakla oynamak birçok kalecinin zorlandığı bir konu. Buna rağmen Mourinho, yıllardır tanıdığı ve daha önce Chelsea'de birlikte çalıştığı kaleciye tam bir güven duyuyor.

Mourinho, Courtois'nın neler yapabileceğini çok iyi biliyor ve onun bu görevi kusursuz bir şekilde yerine getirebileceğine, iki stopere topu daha temiz çıkarma konusunda yardımcı olabileceğine dair hiçbir kuşku duymuyor. Real Betis karşısında takımın rakip baskısı altında aynı ölçüde zorlanmadığı görüldü; yine de takıma bu konuda yardımcı olacak düzenleyici bir orta saha oyuncusunun eksikliği herkesin konuştuğu bir mesele.

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