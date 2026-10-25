Bir sezon ya da daha fazlasına dair öngörüde bulunmak için tek bir maç kuşkusuz yeterli değildir, ancak geleceğin nasıl şekillenebileceğine dair bazı ipuçları verebilir. Bu, La Liga'nın onuncu haftasında bu akşam, pazar günü oynanacak Barcelona ile konuğu Real Madrid arasındaki El Clasico için de geçerli.

Geçmişten bir örnek vermek istersek, Mourinho'nun 29 Kasım 2010'da çıktığı ilk El Clasico maçı, Portekizli teknik adamın Katalan takımının hakimiyetini kırmakta büyük zorluk yaşayacağını ortaya koymuştu; Camp Nou'da ağır bir yenilgi (5-0) almıştı ve sonraki olaylar da bunu doğruladı.

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Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Mourinho'nun Real'i, Guardiola'nın korkutucu Barcelona'sına karşı denk durmayı, hatta kimi zaman onu geçmeyi başarsa da (Beyazlılar 5 maç kazandı, 6 maç kaybetti ve 6 maçta berabere kaldı), nihai bilanço Real'in lehine olmadı. Mourinho'nun Santiago Bernabeu'daki üç sezonundan ikisinde (2010 ile 2013 yılları arasında) La Liga'yı kaybetti, ayrıca Katalan takımı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde (2010-2011) ezeli rakibiyle olan Avrupa mücadelesini kazandı.

Mourinho, Real Madrid ile ilk döneminde yalnızca 3 kupa kazandı: 2010-2011 İspanya Kral Kupası, 2011-2012 La Liga ve 2012 İspanya Süper Kupası.

Bugünkü maçın geleceğe dair ipuçları verebileceği ihtimalini güçlendiren bir durum da şu: Real Madrid geçtiğimiz transfer döneminde pek çok yıldızı kadrosuna kattı, bu da gelecek sezon kadrosundaki değişikliklerin geniş çaplı olmayacağına işaret ediyor. Yani Mourinho ikinci döneminde (ya da en azından bu dönemin ilk aşamasında) büyük ölçüde mevcut kadronun büyük bölümüne dayanacak; bu kadro da bugün yaz dönemi yenilenmelerinin ardından ilk El Clasico sınavına çıkacak.

Katalan üstünlüğü, ancak!

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında alınan son yenilgiye (4-2) ve buna karşılık Real'in Leipzig'i ezip geçmesine (4-1) rağmen, Barcelona kağıt üzerinde La Liga zirvesini kazanmak için hâlâ en şanslı aday. Zira performans ve sonuçların gösterdiğine göre bu sezonun en uyumlu ve en istikrarlı takımı o.

Ancak Real'in uyanışı da dikkate alınmalı; bu takım son üç maçta yalnızca 4 gol atabildi, buna karşılık Roma'dan üç gol, hem Sevilla hem de Leipzig karşısında birer gol yedi; bu da Camp Nou'da tehlike çanlarının çalması gereken bir durum.

Ayrıca Barcelona'nın Paris karşısındaki düşüşe nasıl tepki vereceğini, Avrupa'daki bu çöküşten hızla toparlanıp doğru yola dönecek kadar güçlü bir karaktere sahip olup olmadığını ya da Katalan taraftarların istemediği istikrarsız bir sezona mı yöneldiğini göstermesi gerekecek.