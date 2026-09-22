Mourinho'nun kararıyla: "Faslı cevher"e yardım için acil plan

Real Madrid, genç oyuncusu Thiago Pitarch için sıkı bir plan hazırladı; amaç, kraliyet ekibinin önümüzdeki maçlarında ona bir fırsat verilmesi umuduyla fiziksel formunu yeniden kazanmasına yardımcı olmak.

"Marca" gazetesine göre, mevcut milli takım arası Pitarch'ın lehine geldi; kulüp, önümüzdeki dönemde parlaklığını yeniden kazanmasına yardımcı olmak için ona bir plan hazırladı.

Plan, orta saha oyuncusunun A takımın müsabakalardan uzak kaldığı bu dönemden yararlanarak önümüzdeki haftalarda "Castilla" takımıyla forma giymesini içeriyor.

Bu durum ona, sakatlığının ardından fiziksel formunu yeniden kazanmak için çalışma ve José Mourinho ile elde edemediği oyun süresini bulma fırsatı verecek.

Pitarch, Real Madrid kadrosuna dönmüştü ancak dört maçın (Inter, Rayo Vallecano, Elche ve Atlético Madrid) hiçbirinde forma giymedi.

Bu nedenle, ara dönemde yedek takıma katılacak ve önümüzdeki çarşamba günü Castilla'nın Sant Andreu'ya karşı ertelenen maçında Julián López de Lerma'nın emrinde olacak.

Mourinho'nun kararı, Thiago'nun dizinde geçirdiği ve onu bu sezonun hazırlık dönemine katılamamaya zorlayan sakatlığın ardından, kraliyet ekibiyle forma giymek için gereken fiziksel form seviyesine ulaşamaması üzerine geldi.

Real Madrid, milli takım arası nedeniyle 10 Ekim'e kadar yeniden sahaya çıkmayacak. O zamana kadar "Castilla" takımı ligde 3 maç (biri derbi) oynayacak; bu maçlar, Thiago'nun Mourinho'nun planlarına geri dönmeden önce yedek takımla yeterli oyun dakikası kazanması açısından faydalı olacak.

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Bunun yanı sıra, Thiago Pitarch'ın (hem Fas hem de İspanya vatandaşlığına sahip) üç hafta süren yoğun hazırlık programı, 30 Eylül'de Meksika'ya karşı bir maç oynayacak olan İspanya 20 Yaş Altı Millî Takımı'na çağrılmasıyla tamamlanabilir; orta saha oyuncusu bu maçta da forma giyebilir.

Bu maçın tarihi, başlangıçtaki Ceuta'da oynanma planının iptal edilmesinin ardından hâlâ kesinleşmiş değil.

Belirtmek gerekir ki Thiago Pitarch, geçtiğimiz 11 Temmuz'da İspanya ile 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinde forma giydiği andan bu yana, yani iki buçuk aydır hiçbir maçta oynamadı. Ardından Valdebebas'taki antrenmanlara dönmesinden kısa bir süre sonra sakatlandı ve o günden bu yana bir dakika bile oynamadı.