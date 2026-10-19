Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, takımın son iki maçında gerek ilk 11'de yaptığı değişikliklerle gerekse belirleyici oyuncu değişiklikleriyle net bir taktiksel müdahale ortaya koydu ve İspanya Ligi'nde beklenen Barcelona karşılaşması öncesinde beyaz takımı, toplam 8 gol attığı iki galibiyete taşıdı.

Katalan "Marca" gazetesi, Portekizli teknik adamın imzasının Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma galibiyetinde ve ardından Sevilla'yı 4-1 yendikleri maçta açıkça görüldüğünü belirtti; Mourinho, takımın performansını iyileştirmeye katkıda bulunan ve orta saha ile hücumda ona ek çözümler sunan kararlar aldı.

Mourinho'nun Sevilla karşısındaki en dikkat çekici kararı, Fede Valverde'yi sağ bek mevkiine çekmesi oldu. Bu adım, oyuncunun Aurélien Tchouaméni ile orta sahadaki ortaklığına son verirken, aynı zamanda önceki bazı seçeneklerin beklenen seviyeyi gösteremediği sağ kanatta takımın daha fazla istikrara duyduğu ihtiyacı da giderdi.

Portekizli teknik adam ayrıca, genellikle ceza sahasına daha yakın hücum rollerinde görevlendirmeye alışkın olduğu Arda Güler'i merkez orta saha oyuncusu mevkiinde kullanmaya karar verdi.

Bu değişiklik, orta sahada daha fazla yaratıcılık ihtiyacına bir yanıt olarak geldi ve bu durum takımın performansına yansıdı; ardından Türk oyuncu Sevilla karşısında ilk golü kaydetti.

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Sol kanatta ise Vinicius Junior'ın cezalı olması nedeniyle bir başka değişiklik yaşandı; Yan Diomande oynama fırsatı buldu ve çalım becerilerinden ve tehlike yaratma kabiliyetinden faydalanarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Oyuncu bir gol kaydetti ve Roma karşısında da bir asist yaptıktan sonra üst üste ikinci maçında bir gol pası verdi.

Mourinho'nun müdahaleleri ilk 11 ile sınırlı kalmadı; Roma karşılaşması sırasında da etkili değişiklikler yaptı. Real Madrid iki golle geriye düştükten sonra takımın şeklini değiştirdi ve aralarında Endrick ve Espi'nin de bulunduğu ek hücum oyuncularına yöneldi; bu değişiklik, takımın son on dakikada maça dönüp galibiyeti almasına katkı sağladı.

Değişiklikler, Güler'in orta sahaya geri alınmasını, Valverde'nin bek mevkiine çekilmesini ve Tchouaméni'nin yerine Bernardo'nun oyuna sürülmesini kapsadı; bu hamle Real Madrid'e daha fazla hücum yoğunluğu kazandırdı ve skoru çevirmesine yardımcı oldu.

Bu kararlar, Mourinho'dan Real Madrid'de beklenen rolü yansıtıyor: maçları okumak ve maçın gidişatını değiştirmek için uygun zamanda müdahale etmek. Takım, kazanması halinde İspanya Ligi lideriyle arasındaki farkı daraltma fırsatı yakalayabileceği, Barcelona karşısındaki önemli sınava hazırlanıyor.