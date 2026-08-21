Mourinho'nun ilk kadrosu: Real Madrid ikilisi yok, 3 sürpriz isim var

José Mourinho, İkinci döneminde Real Madrid ile ilk resmi kadrosunu, İspanyol Ligi'ndeki yolculuğuna başlayacağı Espanyol maçı öncesinde açıkladı. Kadroda bazı oyuncular fiziki sorunlar nedeniyle yer almazken, kulübün akademisinden üç yetenekli isme fırsat verildi.

Turnuvanın ikinci haftası kapsamında oynanacak Real Madrid-Espanyol karşılaşması yarın cumartesi akşamı başlayacak. Mourinho'nun kadrosunda Brezilyalı Endrick ile Fransız Aurelien Tchouameni yer almazken; genç üçlü Mario Rivas, Sisto ve Alexis Seria, hazırlık döneminde Portekizli teknik adamın dikkatini çekmeyi başardıktan sonra kadroya dahil edildi.

Endrick ve Tchouameni hesapların dışında

Endrick, hafif bir kas sakatlığı geçirmesi nedeniyle maçta yer almayacak; teknik heyet, Brezilyalı forveti sezon başında riske atmama kararı aldı.

Tchouameni ise takımla birlikte antrenmanlara zaten dönmüş durumda ancak resmi bir maça çıkacak tam anlamıyla hazır olmaması nedeniyle Mourinho, onu sahaya sürmekte acele etmemeyi tercih etti.

Portekizli teknik adam şöyle konuştu: "Kendisi iyi durumda ama takıma bir miktar rahatsızlık yaşayarak katıldı ve A takımla çok az antrenman yaptı."

Mourinho'nun bu kararı, maç yoğunluğunun baskısı altında da alındı; zira Real Madrid, 8 gün içinde ligde 3 maç oynayacak. Bu durum teknik heyeti, sakatlıklardan dönen oyuncular konusunda temkinli davranmaya itiyor.

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Mourinho'nun güvenini kazanan 3 yetenek

Kadronun en büyük sürprizleri, genç üçlü Mario Rivas, Sisto ve Alexis Seria'nın çağrılması oldu. Genç oyuncular, Real Madrid'in sakatlıklar nedeniyle sık sık "La Fabrica" unsurlarına başvurmak zorunda kaldığı hazırlık döneminde Mourinho'yu ikna etti.

Mourinho daha önce A takımın kapılarının genç yeteneklere açık olacağını vurgulamıştı; bunu da üçlüyü Espanyol karşılaşmasına çağırarak hayata geçirdi.

Rivas, Sisto ve Seria'nın Cornellà stadında yedek kulübesinde oturması bekleniyor. Böylece bu oyuncular, Mourinho'nun Real Madrid ile yeni projesi kapsamında fırsat bulan ilk yetenekler arasına girecek.

Mourinho, basın toplantısında, akademi oyuncularının A takımda kendilerini kanıtlama fırsatlarına atıfta bulunarak "Kapı açık" dedi.

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Real Madrid'in tam kadrosu

Tam kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Courtois, Lunin, Mestre.

Defans oyuncuları: Huijsen, Arnold, Konate, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries, Mario Rivas.

Orta saha oyuncuları: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Sisto, Alexis Seria.

Forvetler: Vinicius Junior, Mbappe, Espi, Brahim Diaz, Yan Diomande.