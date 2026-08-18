Real Madrid'in yeni sezon hazırlık döneminin en iyi oyuncusunun ismi net: Arda Güler. Türk yıldız, yaz boyunca en istikrarlı performans sergileyen oyuncu oldu ve Jose Mourinho'nun teknik ekibin başındaki ikinci döneminin ilk adımlarında takımın taktik fikirlerinin büyük bölümü onun etrafında şekillendi.

Buna rağmen Güler, Real Madrid'deki sezonuna Valdebebas Stadı'nda oynanan bir hazırlık maçında Alcorcón karşısında penaltı kaçırarak başladı. Ancak bu olay kayda değer bir iz bırakmadı; oyuncu bunu kısa sürede geride bıraktı ve Mourinho'nun kendisinden beklediği seviyeleri sergilemeye başladı.

O andan itibaren Güler, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdi, hücum orta sahasında dikkat çeken bir performans ortaya koydu, bazı anlarda takım arkadaşlarına liderlik etme sorumluluğunu üstlendi ve boşlukları arayıp hatlar arasında tehlike yaratmaya devam etti. Güler gerçek bir oyun kurucu gibi görünüyor; oysa Real Madrid'deki önceki döneminde bu mevkide açıkça görev yapmamış olması ilginç bir paradoks.

Dünya Kupası bir motivasyona dönüştü

Güler'in Dünya Kupası'ndaki en iyi Türk oyuncu olarak öne çıkan performansı, ülkesinin milli takımının grup aşamasını geçmesine yardımcı olmaya yetmedi; ancak bu hayal kırıklığı onun için çalışmaya devam etmek adına ek bir yakıta dönüştü.

Oyuncu, yeni sezon hazırlık dönemine adeta başarısızlığa yer olmayan bir sınavmış gibi girdi; özellikle de Real Madrid'in orta saha mevkileri için rekabetin çetin olacağı, oynama fırsatlarının kısıtlı ve takımdaki büyük isimlerin çok sayıda olduğu düşünüldüğünde.

Jude Bellingham, mevkisi için en önemli doğrudan rakiplerinden biri olarak öne çıkıyor; özellikle de İngiliz oyuncunun son olarak Gelsenkirchen karşısındaki maçta yalnızca sınırlı dakikalarda forma giymesinin ardından takıma yeni dönmüş olmasıyla.

Bu veriler Güler'i güçlü bir konuma yerleştiriyor ve ona La Liga'da Espanyol karşısında ilk on birde başlamak için büyük bir fırsat tanıyor. İspanyol "Marca" gazetesi de bunu böyle aktardı.

Mevkiler için rekabete ilişkin hesapların ötesinde, Türk oyuncunun hazırlık maçları boyunca ortaya koyduğu performans ona ilk on bir içinde yer alma konusunda gerçek bir hak kazandırıyor. Kendisini sahada kabul ettirdi ve hazırlık döneminde sergilediklerini görmezden gelmek zorlaştı.

Mourinho ile Özil deneyimini tekrarlar mı?

Futbol geçmişi ve Türk kökenleri nedeniyle Real Madrid taraftarlarının çoğu, Güler ile Mesut Özil arasında benzerlikler buluyor. Özil, 2010 yılında takıma katıldığında henüz dünya çapında bir yıldız değildi; ardından Mourinho'nun yönetiminde, üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselen takımın en öne çıkan unsurlarından birine dönüştü.

Benzerlik geçmişle sınırlı kalmıyor; mevkiye, büyülü sol ayağa ve oyun kurma yeteneğine kadar uzanıyor. Bu nedenle iki oyuncu arasındaki karşılaştırma Güler için bir yük olmaktan çok, onu Alman yıldızın izinden yürürken görmeyi arzulayan Real Madrid taraftarları için bir hayali temsil ediyor.

Geçen sezon Güler, bu dönemde benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı; Xabi Alonso'nun kendisine duyduğu güven ve Jude Bellingham'ın sakatlık nedeniyle yokluğuyla birlikte. Ancak o dönemde ondan, oyun kurucunun yakınında hücumları inşa etmeye katkıda bulunması bekleniyordu. Şimdi ise oyuncu bu rolü üstlenmekte tereddüt eder görünmüyor; üstelik yanında, üzerindeki yükü hafifletebilecek ve ona hareket etmek ve boşlukları aramak için daha fazla alan tanıyabilecek Bernardo Silva gibi isimler var.

İşte bu, Güler'in gelişiminde en önemli etken olabilir; oyun kurabilen ve sorumlulukların bir kısmını üstlenebilen ortaklarının varlığıyla birlikte Türk yıldız daha özgür hareket edebilir; ki en iyisini ortaya koyabilmek için ihtiyaç duyduğu görünen alan da bu. Yol artık Arda Güler'in önünde net bir şekilde açıldı ve fırsat onun elinde. Hazırlık döneminde ortaya koydukları açıkça şunu söylüyor: Real Madrid, taraftarların uzun süredir beklediği oyuncunun yeni bir versiyonuyla karşı karşıya olabilir.