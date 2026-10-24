Real Madrid, art arda büyük kupa kazanamadan geçen sezonların ardından, önceki teknik direktörlerin çözmekten aciz kaldığı bir dizi sorunun gölgesinde, bu yaz Portekizli teknik direktör José Mourinho ile yeniden yollarını birleştirdi.

Bu bilgi, İngiliz "The Athletic" gazetesine dayanıyor; gazete, Mourinho'nun oyuncularla ilişki kurma tarzının, Kraliyet kulübüne dönüşünden bu yana yaptığı değişikliklerin ve takımın içinde bulunduğu sorunları çözmeye çalışırken izlediği yöntemin ayrıntılarını ortaya koydu.

Mourinho ile ikinci kez anlaşma kararını ilk etapta Real Madrid Başkanı 79 yaşındaki Florentino Pérez vermişti; Pérez, Portekizli teknik direktörün 2010 ile 2013 yılları arasındaki ilk döneminden bu yana ona her zaman büyük bir saygı duymuştu.

Ayrıca Real Madrid, teknik direktörün sözleşmesini feshetmek için Benfica'ya 15 milyon euro ödedi; bu, 12,5 milyon İngiliz sterlinine ya da 16,8 milyon dolara denk geliyor ve kendisinin kulüp içinde ne kadar değer gördüğünü yansıtıyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Mourinho haziran ayında görevi resmen devraldığında, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Álvaro Arbeloa'nın ardından Mayıs 2025'ten bu yana Real Madrid'in dördüncü teknik direktörü oldu; ancak kulüple çalışması aslında bir önceki ay fiilen başlamıştı.

Mayıs ayında, transfer piyasasındaki olası hedeflerin belirlenmesi ve kulübün rekabetçi kültürünün yeniden kazanılması üzerinde çalışılarak, İspanya'da Barcelona ile, kıta genelinde ise Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak amacıyla takımı doğru yola sokma planlaması başladı.

Pazar günü Camp Nou'da oynanacak karşılaşma, Real Madrid'in bu yönde kaydettiği ilerlemenin boyutunu yansıtacak; özellikle de İspanya Ligi lideri Barcelona'nın, 9 hafta geride kalırken üçüncü sıradaki Kraliyet takımının 6 puan önünde olması bu açıdan önemli.

Geçen sezon iki ezeli rakip arasındaki ilk karşılaşma da yine ekim ayında Real Madrid'in kendi sahasında 2-1 kazanmasıyla sonuçlanmıştı; o dönem Xabi Alonso ile takımın bazı yıldızları arasında, ilk sezonunun ilk aylarında, antrenmanlarda daha katı kurallar getirmesini ve taktik analize daha fazla ağırlık vermesini içeren yeni yöntemleri nedeniyle anlaşmazlıkların ilk belirtileri görülmeye başlamıştı.

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Belki de bazı takipçiler, Mourinho'nun şu anda karşı karşıya olduğu zorluklarla baş ederken otoriter bir tarz benimsemesini beklemişti; ancak gazeteyle konuşan ve tamamı kulüpteki gelişmelere yakından vakıf olan, ancak yorum yapma izinleri bulunmadığı için kimliklerinin açıklanmamasını isteyen çeşitli kaynakların doğruladığına göre bu gerçekleşmedi.

Real Madrid'in Valdebebas antrenman tesisindeki bir kaynak şunları söyledi: "Sert bir yaklaşım ya da köklü değişiklikler olmadı."

Soyunma odasına yakın bir başka kaynak ise şunları ekledi: "Temel fark, Mourinho'nun otoriteye sahip olması; çünkü o Mourinho."

Ve şöyle devam etti: "Daha az forma şansı bulan oyuncuların hepsi mutlu değil, ancak geçen yıl olduğu gibi gergin durumlar ya da karşılıklı suçlamalar yok. Mourinho işlerin şu şekilde yürüyeceğini söylediyse, öyle yürür."

Mourinho'nun geçtiğimiz mayıs ayında göreve hazırlanırken attığı ilk adım, kulüp ve takımın durumu hakkında bilgi istemek oldu; bunu da Real Madrid'deki ilk döneminden tanıdığı kişilerle yaptığı görüşmeler ve tüm birimlerden talep ettiği, çok sayıda ayrıntılı ve titiz bilgiler içeren raporlar aracılığıyla gerçekleştirdi.

Bu birimlerden birinde çalışan bir uzman şunları söyledi: "Bize bir sürü soru sordu, ancak hiçbir şey dayatmadı. Neredeyse tüm alanları yakından takip etti ve oyuncuları etkileyebilecek her şeyden haberdar olmak istiyor."

Mourinho ayrıca oyuncuları bireysel olarak tanımaya da özen gösterdi; bunu bazı telefon görüşmeleriyle yaptı, ancak oyuncuların çoğu Dünya Kupası'na katılmak için milli takımlarında bulunduğundan iletişim büyük ölçüde mesajlar aracılığıyla sağlandı.

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İletişim bunun ardından da düzenli bir şekilde sürdü; kaynaklar, teknik direktörle iletişim kurmanın kolaylığının mevcut döneminin en belirgin özelliklerinden biri olduğunu belirtiyor; bu da geçen sezon A takımı ile Xabi Alonso'nun teknik ekibi arasındaki ilişkiye hâkim olan havadan belirgin bir farklılık ortaya koyuyor.

Önde gelen oyunculardan birine yakın bir kaynak şunları söyledi: "Onlarla nasıl konuşacağını biliyor ve bu kadar çok güçlü kişiliğe sahip oyuncuyu barındıran bir soyunma odasında bu temel bir mesele."

Bu, Mourinho'nun Real Madrid'in yaşadığı kronik sorunları sihirli bir şekilde bitirmeyi başardığı anlamına gelmiyor; zira örneğin Kylian Mbappé ile Vinícius Júnior arasındaki saha içi ilişki hâlâ bir endişe kaynağı.

Arda Güler'in daha büyük bir rol üstlenmesi ve Federico Valverde'nin sağ bek mevkisine kaymasından bu yana performans gelişse de herkes takımın hâlâ gelişmek için geniş bir alana sahip olduğunun farkında; bu da soyunma odasında tartışılan bir konu.

Yaz boyunca en dikkat çeken değişikliklerden biri de tıbbi birimde yaşandı; geçen ocak ayında görevine yeniden başlamasının ardından Dr. Niko Mihić, birimin sorumlusu konumuna geri döndü; iki çalışanın ayrılmasını ve Monaco'dan gelen Dr. Alexander Cruz ile anlaşılmasını içeren kapsamlı bir yeniden yapılanma gerçekleştirildi.

Bu sezon oyuncuların fiziksel durumu üzerinde daha sıkı bir denetim kurmak için bir plan hazırlandı; bu plan, sakatlıklardan kaçınmak amacıyla koruyucu önlemlerin, spor salonundaki antrenman seanslarının ve maç sonrası toparlanma programlarının artırılmasını içeriyor.

Mourinho, bu ayın başlarında düzenlediği bir basın toplantısında, Real Madrid'in "son on yılda ilk kez" ekim ayının ortasına "hiçbir oyuncu" sakatlanmadan ulaştığını söyledi.

Mourinho yönetimindeki antrenman seansları biraz daha kısa sürüyor; süreleri en fazla bir saat ile bir saat çeyrek arasında değişiyor, ancak yüksek bir yoğunlukla ve her zaman topa odaklanarak gerçekleşiyor. Teknik direktör ayrıca saha içinde uygulamayı planladığı her şeyin ardındaki teknik gerekçeleri vurgulamaya çalıştı.

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Oyunculardan, her seanstan bir buçuk ile iki saat önce antrenman tesisine gelmeleri ve kahvaltıyı orada birlikte yapmaları isteniyor.

Video analizi toplantıları ise maçlardan önceki günlerle sınırlı; yine de belirli durumlarda bazı oyuncular için ek seanslar da düzenleniyor.

Kaynaklar, zamanlamaya uyumun daha iyi hale geldiğini ve takım içindeki düzenin daha disiplinli bir yapıya kavuştuğunu belirtiyor; ancak yakın tarihli görüntüler, oyuncuların her zaman belirlenen saatte gelmediğini gösterdi.

Altyapı akademisi konusunda ise Mourinho, akademi takımı kurma planında açıkça merkezî bir konumda bulunmamasına rağmen büyük bir ilgi gösterdi. Akademi ile ana irtibat halkası görevini yardımcısı João Tralhão üstleniyor, ancak Portekizli teknik direktör, gelişinden kısa bir süre sonra akademi yönetiminden, 19 yaş altı takımından başlayarak akademi mezunlarını barındıran ve İspanya Üçüncü Lig'de mücadele eden yedek takım Real Madrid Castilla'ya kadar tüm oyuncular hakkında mevkilerine göre raporlar talep etti.

O zamandan beri Mourinho, A takımla antrenmanlara katmak ya da maçlara çağırmak istediği oyuncuları kendisi seçmeye başladı; daha önce ise seçim, Castilla ya da Real Madrid C ile daha az düzenli forma şansı bulan oyuncular gibi başka ölçütlere daha fazla dayanıyordu.

Xabi Alonso'nun yaptığı gibi Mourinho da deplasman maçlarına takımla birlikte seyahat eden kişilerin sayısını azalttı; bunu, gerçek bir ihtiyaç bulunmadığında oyuncuların etrafında çok sayıda kişinin olmasını önlemek için yaptı. Bununla birlikte, ilk on birin sızdırılması konusunda bir endişe bulunmadığı anlaşılıyor.

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Mourinho, maçlara başlayacak oyuncuların isimlerini gruba maçtan bir gün önce bildirmeyi tercih ediyor; bu, Real Madrid'deki ilk döneminde bu meselenin ne kadar hassas olduğu ve Benfica'daki önceki tecrübesi sırasında ilk on bir sızıntılarının yol açtığı büyük öfke göz önüne alındığında şaşırtıcı görünebilir.

Portekizli teknik direktör, bu yöntemin oyuncuları motive etmek ve zihinsel olarak uygun biçimde hazırlanmalarına yardımcı olmak için iyi bir araç olduğunu, ayrıca maç günü gergin bir havadan kaçınmayı sağladığını düşünüyor.

Real Madrid, Mourinho ve teknik ekibinin Valdebebas'ta geçirdiği saat sayısı konusunda da geniş iç tartışmalara sahne oldu; teknik direktörün rutinini yakından bilen bir kaynak şunları söyledi: "Neredeyse günlerin çoğunda orada uyuyor."

Mourinho için en başından beri önemli olan, kulüp içinde yeni bir günlük kültürü yerleştirmeyi amaçlayan bir değişim sürecini başlatmaktı ve bu sürecin anında sonuç vermeyeceğinin farkında.

Mourinho ve yeni ekibi, pazar günü Barcelona karşısındaki El Clásico'da şimdiye kadarki en zorlu sınavlarını verecek.



