Mourinho'nun dokunulmaz 4 kozu var

Deneme maçları sona erdi ve José Mourinho'nun ifadesiyle artık «ciddi çalışma» ile «iyi çalışma» zamanı geldi. Real Madrid, La Liga'daki Espanyol karşılaşması öncesinde oyuncularını test etmek amacıyla 6 hazırlık maçı oynadı. Kraliyet ekibi, yeni sezona hazırlık dönemini beş galibiyet ve bir beraberlikle, yenilgisiz kapattı; ayrıca gelişmeye dair belirgin işaretler de ortaya çıktı. Deportivo ve Schalke karşısında kalesini gole kapatan Real Madrid'de olumlu his de, sonuçlar ve rakamlar da mevcut; takım Cornellà sahasına, üst üste 243 dakika gol yemeden ulaştı.

Ancak tüm bu göstergelere rağmen Mourinho tüm kozlarını açığa çıkarmadı, zaten bunu yapabilecek durumda da değildi. Nitekim takımın yaklaşık yarısını oluşturan altı oyuncu, Almanya'daki son maçta sınırlı dakikalar aldı; altı oyuncu ise sakatlıkları nedeniyle yok. Böylece bu altı maç, geride bir dizi kesinlik bıraktı; bunun yanı sıra Mourinho'nun sezon başlangıcıyla birlikte çözmeye çalışacağı bir dizi soru işareti de bıraktı. İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre durum böyle.

Yeni Real Madrid'in en belirgin özelliklerinden biri, hücum dizilişinin biçiminde görülüyor. Mourinho, şimdiye kadar görülenlere dayanarak dört hücum dayanağını (Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Júnior ve Kylian Mbappé) barındırmaya uygun görünen 4-2-3-1 planını benimsedi. Bu dörtlü, sahada henüz bir arada görülmedi. İlk dönen isim Vinícius oldu ve üç hazırlık maçında forma giydi; diğer üç arkadaşı ise geçtiğimiz hafta ulaştı ve yalnızca Schalke karşısında birlikte oynadılar.

O maçta, Mbappé'ye koruma sağlaması beklenen üçlü savunma hattını 25 dakika boyunca izledik; Gelsenkirchen'de ise Diomande, Bellingham ve Vinícius birlikte oynadı, ancak santrfor görevini Fransız forvet yerine Carlos Espí üstlendi. Bu sistem, Mourinho'ya belli ölçüde taktiksel esneklik kazandırıyor ve buna yardımcı olan en önemli unsurlardan biri Bernardo Silva oldu. Deportivo karşısında ikinci yarının başında Portekizli teknik adam, orta sahada Camavinga, Valverde ve Bernardo Silva'dan oluşan üç oyuncuyu; ofansif orta saha ile sol kanat pozisyonu arasında rol değişimiyle birlikte denedi.

Çift stopere yakın orta sahada açık mücadele

Orta sahaya geçildiğinde, en belirgin soru hâlâ Mourinho'nun ön libero bölgesinde güveneceği ikilinin kimliği olarak karşımıza çıkıyor. İki bölgeyi doldurmak için Tchouaméni, Valverde ve Bernardo Silva arasındaki rekabet güçlü görünüyor; buna ek olarak Camavinga da bir seçenek olarak mevcut.

Camavinga'nın durumu belirgin bir çelişki taşıyor; Mourinho yönetiminde en fazla forma giyen dördüncü oyuncu hâline geldi, ancak bu büyük ölçüde hazırlık koşullarıyla bağlantılıydı. Dünya Kupası'ndan yoksun kalması, onu diğer üç oyuncunun aksine hazırlıkların ilk gününden itibaren müsait hâle getirdi. Performansına gelince, geçen sezon etrafında dönen tartışmayı sonlandırmak yerine rekabeti açık bıraktı.

Mourinho, diğer oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte ön libero ikilisinde birkaç değişiklik yaptı. Hazırlıklara Alcorcón karşısında Camavinga ve Sistero'ya güvenerek başladı; ardından Leganés karşısında Fransız oyuncunun yanına Valverde'yi sürdü, sonra Fiorentina ve Ferencváros karşısında bu ikiliye güvenmeyi sürdürdü.

Deportivo maçında Camavinga ile Bernardo Silva ilk on birde başladı; Schalke karşısında ise Bernardo Silva ve Valverde forma giydi. Buna karşılık Tchouaméni, uyluğundaki bir sakatlık nedeniyle şu ana kadar forma giymedi; takıma en son katılan isimlerden Thiago ise sol dizindeki bir sakatlık nedeniyle yok.

Savunma nihai dizilişini ortaya koymadı

Şu ana kadar Mourinho, ister sakatlıklar ister bazı oyuncuların gecikmeli dönüşü nedeniyle olsun, ideal savunma dizilişine ulaşamadı. Sol bek bölgesinde, tartışmasız ilk on bir oyuncusu olması beklenen Cucurella, Schalke karşısında yalnızca yarım saat forma giydi. Onun gecikmeli dönüşü ve Mendy'nin sakatlığıyla birlikte Carreras daha fazla fırsat buldu ve hazırlık döneminde Real Madrid ile en fazla forma giyen oyuncu hâline geldi.

Sağ tarafta ise Mourinho, Trent ile Dumfries arasında dönüşümlü bir yol izledi; İngiliz oyuncu 241 dakika, Hollandalı oyuncu ise 239 dakika sahada kaldı. Ancak bu rakamlar, asıl mevkinin sahibini belirlemeye çalışırken yanıltıcı olabilir; zira iki oyuncu, Fiorentina karşılaşmasının ilk 75 dakikası ve Deportivo karşısındaki ikinci yarı boyunca sahada 120 dakikayı paylaştı.

Bu süre boyunca Trent bek bölgesinde oynarken Dumfries kanat rolünü üstlendi; bu da Mourinho'nun onları tek bir mevkiye hapsetmek yerine çok yönlülüklerinden yararlanma isteğini yansıtıyor.

Stoperde ise sakatlıklar, Mourinho'nun seçeneklerine güçlü biçimde kendini dayattı. Sakatlık, Militão'yu sahalardan uzaklaştırdı ve ilk uluslararası ara sonrası dönmesi bekleniyor; Asencio ise yalnızca Alcorcón ve Leganés karşısındaki antrenman maçlarında forma giyme fırsatı buldu.

Onların yokluğunda Mourinho, Deportivo karşısında ilk yarı boyunca Rüdiger ve Huijsen ikilisini denedi, ardından bu denemeyi Schalke karşısında ikinci yarıda tekrarladı; Almanya'da ilk 45 dakikada ise Konaté ve Huijsen ikilisini sürdü. Militão ve Asencio'nun dönüşü beklenirken, sezon başlangıcıyla birlikte iki stoper mevkisi için rekabetin büyük ölçüde Rüdiger, Huijsen ve Konaté arasında sıkışacağı görülüyor.

Courtois ve hücum dörtlüsü: Mourinho'nun en istikrarlı kozları

Buna karşılık, Thibaut Courtois'nın parlak performansıyla birlikte kaleci mevkisi çevresinde herhangi bir soru işareti görünmüyor; ayrıca Diomande, Bellingham, Vinícius ve Mbappé'den oluşan hücum dörtlüsü de Mourinho'nun projesindeki en istikrarlı bölümlerden biri gibi duruyor. Ancak dikkat çeken bir başka husus da bazı yardımcı unsurların parlak performansı.

Arda Güler, altı hazırlık maçının tamamına ilk on birde başlayarak ve iki gol pası vererek, genellikle Bellingham'ın işgal ettiği oyun kurucu mevkisini doldurabileceğini kanıtladı; bunlardan ilkini Leganés karşısında Valverde'ye, ikincisini ise Gelsenkirchen'de Huijsen'e verdi. Mourinho'nun sistemi, Bellingham'ın aldığı dakikalar boyunca Güler'e oyun kurucu mevkisinde yeteneklerini sergilemesi için büyük bir fırsat sunuyor; bu da onu, Portekizli teknik adamın dizilişindeki en önemli alternatiflerden biri hâline getirebilir.

Ayrıca İbrahim Diaz'ın, 4-3-3 dizilişinde kalıcı bir yer arayışıyla farklı mevkiler arasında dolaştığı sezonların ardından, sahaya girdiğinde sağ kanatta belirli bir role sahip olmaya başladığı görülüyor. En büyük sürpriz ise, hazırlık döneminde iyi bir izlenim bırakan Espí'den geldi.

Aynı zamanda, Mbappé'nin gelişinden önce Mourinho'nun ilk on bir forvetiydi Endrick, Fiorentina karşısında bir gol atarak hesaplar dâhilinde kalmayı sürdürüyor. Espí ile birlikte, hücum hattında Fransız yıldızın arkasında müsait olan sınırlı dakikaları paylaşmak zorunda kalacak.

Artık top Mourinho'nun sahasında. Portekizli teknik adam, oyuncularının büyük bir bölümünü değerlendirmek için yeterli fırsatı buldu; ancak sakatlık koşulları ve bazı unsurların gecikmeli gelişi, onu ideal dizilişini tam anlamıyla test etmekten yoksun bıraktı. Altı maç, yeni Real Madrid'in birçok özelliğini ortaya koydu, ancak her şeyi netleştirmedi.

Deneme maçları sona erdi, ciddi çalışma başladı. İlk gerçek yanıtlar cumartesi günü Cornellà'da, Real Madrid ligdeki açılış maçında Espanyol karşısına çıktığında ortaya çıkacak; işte o zaman Mourinho, yeni sezon için güvendiği dizilişi açığa çıkarmaya başlayacak.