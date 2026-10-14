Mourinho'nun açıklamalarında deprem: ciddi uyarı ve resmi tepki talepleri

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun hakemlerle ilgili açıklamaları geniş çaplı tartışma yaratmaya devam ediyor. İspanyol gazeteci Roberto Gomez, Marca radyosunda Raul Varela ile birlikte sunduğu her zamanki "La Tribu" programında, Beyaz takımın teknik direktörünün açıklamalarına ilişkin kaygısını dile getirdi ve İspanya Futbol Federasyonu'ndan sert bir tepki talep etti.

"Radyo Marca" sitesinin aktardığına göre gazeteci sözlerine, Real Madrid'in haksız gördüğü hakem kararlarına itiraz etme hakkını savunarak başladı ve şöyle dedi: "Real Madrid'in kararlara, özellikle de hakemlerin performansına itiraz etme hakkı var."

Ancak Roberto Gomez, bu şikâyetlerle Real Madrid teknik direktörünün açıklamaları arasında bir ayrım yapmak istedi ve şunları söyledi: "Benim son derece tehlikeli gördüğüm şey, Mourinho'nun dünkü açıklamaları."

İspanyol gazeteci, teknik direktörün sözlerine ilişkin yorumunu şöyle açıkladı: "Açıkça hakemin kararlarını ve performansını sorguluyor; hakemin kasıtlı olarak Real Madrid'e zarar vereceğini ima ediyor ve bu son derece tehlikeli bir durum."

Gelecek maçlar ROM Şampiyonlar Ligi 15:00 RMA

Bu açıklamaların hakem camiasında kaygı yarattığını da vurgulayan Gomez, "Bu açıklamalar yalnızca Hakem Teknik Komitesi için değil, federasyon ve İspanya futbolu için de kaygı kaynağı olmalı" dedi.

Real Madrid teknik direktörünün açıklamalarına resmî bir tepki verilmemesini de eleştiren gazeteci şu uyarıda bulundu: "Dünkü açıklamaların son derece tehlikeli olduğunu düşünüyorum, çünkü tüm La Liga'yı sorgulatıyor."

Roberto Gomez'e göre teknik direktöre yapılabilecek olası bir uyarı yeterli değil: "Onu durumu açıklamaya mı çağırmalıyız? Onu kınamalı mıyız? Bu tamamen saçmalık. Burada ihtiyacımız olan şey, federasyondan, İspanya Futbol Federasyonu başkanından gelecek bir tepki."

Gazeteci sözlerini, durumun ciddiyetini vurgulayarak ve doğrudan federasyonun en üst düzey yetkilisine işaret ederek noktaladı: "İşte burada İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Louzan'ın ortaya çıkması gerekiyor; çünkü sezonun başındayken bu yolda devam ederse, bizi nelerin beklediğini bilmek hiç de zor değil."

Mourinho, bu sezon birden fazla kez hakemleri hedef almıştı. Bunların en sonuncusu, dün Roma'nın UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında, geçtiğimiz Villarreal maçına ilişkin yaptığı yorumdu. Mourinho şöyle demişti: "Sizi Villarreal'e karşı oynadığımız maçın yalnızca ilk dakikasını izlemeye davet ediyorum. İsterseniz önümüzdeki cumartesi bunu tartışabiliriz; o ilk dakika, futbondan anlayan herkes için her türlü açıklamanın yerine geçer."

Mourinho, cumartesi günkü maçın ardından basın toplantısına katılmamıştı. Bu, Real Madrid forveti Vinicius Junior'ın golünün iptal edilmesinin ve atak başlangıcında Villarreal oyuncusu Nathan Salibe'nin saçını çektiği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından gerçekleşmişti.