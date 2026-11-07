Vinícius Júnior'un ismi, Real Madrid'in ilk on birinde yer almanın garantisi olmaktan çıktı. Portekizli José Mourinho'nun hesapları, Brezilyalı yıldızın performansındaki düşüş ve fırsatı değerlendirip kendilerini güçlü bir şekilde kabul ettirebilecek rakiplerin öne çıkmasıyla değişmeye başladı.

Vinícius Júnior en iyi seviyesine dönmek için düzenli olarak forma giymeye ihtiyaç duyarken, cezasının bitiminin ardından bile kendisini yedek kulübesine mahkûm edebilecek yeni bir gerçeklikle karşı karşıya buluyor. Bu bilgi, İspanyol "As" gazetesi tarafından aktarıldı.

Mourinho, Vinícius'u ne pahasına olursa olsun aceleyle ilk on bire döndürmeyecek. Portekizli teknik adam bunu, bugün cumartesi oynanması planlanan Valencia karşılaşması öncesindeki basın toplantısında açıkça ortaya koydu. Bu maç, Saliba'nın saçını çekme olayı nedeniyle Brezilyalı oyuncunun cezasının son durağını oluşturuyor.

Diomande, sol kanatta dikkat çekici performanslar ortaya koyduktan ve gerçek bir tehlike oluşturabileceğini kanıtladıktan sonra hafife alınamayacak bir güç haline geldi. Mourinho'nun son tercihleri, 7 numaralı formanın artık yedek kulübesine oturmaktan muaf olmadığını gösterdi.

Gelecek maçlar VAL La Liga 15:00 RMA

Vinícius'un yedekler listesinde yer alması tekrar eden bir manzaraya dönüştü. Bu gelişme, Portekizli teknik adamın hesaplarındaki konumunun gerilediğini yansıtıyor; milli ara sonrasında yeni değişikliklerin yaşanma ihtimali de bulunuyor.

Mourinho, haftalar önce Vinícius'un ilk on birde yer almasının garantisinin, konumuna veya ismine değil, sahada ortaya koyduğu performansa bağlı olduğunu vurgulamış, ardından son basın toplantısında yeni bir mesaj göndermişti.

Portekizli teknik adam şöyle konuştu: "Vinícius normal durumuna döndüğünde ve müsait hale geldiğinde, bu konuyu ele alacağım."

Vinícius zorlu bir denklem karşısında

Takımın Valencia'ya hareketinden önceki saatlerde Mourinho, Brezilyalı yıldızı çevreleyen gergin durumla ilgili sorularla bir kez daha karşı karşıya kaldı. Çünkü artık, oyuncunun bilinen seviyesine dönmek için forma giyme ihtiyacı ile onun yokluğunda daha iyi bir performans sergiliyor gibi görünen bir takım arasında denge kurması gerekiyor.

Portekizli teknik adam, Real Madrid'in çıkarının herhangi bir bireysel düşünceden önce geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Benim için en önemli şey takımdır. Bir oyuncunun çıkarı için takıma zarar vermeyi kendiliğimden asla istemedim."

Şunları ekledi: "Vinícius'un Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçta forma giydiği doğru, ancak normal durumuna döndüğünde ve hazır olduğunda, duruma göre hareket edeceğim."

Böylece Vinícius, kendisini bir dizi zorlu durumun içinde buluyor. Zira teknik direktörünün desteği de dahil olmak üzere güçlü bir iç desteğe sahip olmasına rağmen, takım içinde liyakat ilkesini temsil eder hale gelen Diomande'nin parlaması ile Brezilyalı oyuncunun veriminin düşmesi, onun ilk on birde kalma ihtimalini her zamankinden daha belirsiz hale getirdi.