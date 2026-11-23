Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, yoğun maç takvimi ve seyahat koşulları nedeniyle takımın yaşadığı yorgunluğun boyutunu açıklarken oyuncuları hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Portekizli teknik adam, bazı oyuncuların sahaya çıkıp ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyabilmek için fiziksel sıkıntılarını gizlediğini söyledi.

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Portekiz gazetesi “A Bola”nın aktardığına göre Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında takımının yaşadığı zorluklardan söz etti ve hazırlık ile seyahat için ayrılan sürenin kısıtlı olduğu bir dönemde oyuncuların son maçta Celta Vigo karşısında karşılaştığı güçlükleri hatırlattı.

Portekizli teknik adam, “Seyahat koşulları, antrenman yapamamak ve maçtan yalnızca bir gün önce ilk kez bir araya gelmek. Neyse ki yalan söylemekte usta oyuncularım var; durumu iyi olmadığı halde bana oynamak için en iyi durumda olduğunu söyleyen türden” dedi.

Mourinho şöyle devam etti: “Onları seviyorum ama zorlandıkları halde tamamen hazır olduklarını söylüyorlar. Son dakikalarda ve uzatma dakikalarında herkes bitkindi ama yüksek bir moralle oynadılar. Normal şartlarda böyle maçları kazanamazsınız.”

Oyuncularının mücadele ruhunu öven Mourinho, Celta Vigo karşısında alınan galibiyetin yalnızca olumlu bir sonuç olmadığını, aynı zamanda grubun kararlılığının ve zor koşulların üstesinden gelebilme becerisinin bir kanıtı olduğunu belirtti.

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Tecrübeli çalıştırıcı, yorgunluklarını gizleyip takımın puanları toplamasına yardımcı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapanlar da dahil olmak üzere tüm oyuncuların takdiri hak ettiğini vurguladı.

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Portekizli teknik adam, Jude Bellingham'ın gelişimine de değinerek genç yaşına rağmen liderlik özelliklerini ve saha içindeki olgunluğunu övdü.

Mourinho, İngiliz orta saha oyuncusunun kazanan bir zihniyete sahip olduğunu ve galibiyet arzusunu her zaman ortaya koyduğunu söyledi; ayrıca onun saha içinde bir lider olduğunu ve farklı bir karaktere sahip olduğunu ekledi.

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Mourinho'nun açıklamaları Real Madrid'in durumuyla sınırlı kalmadı. Deneyimli teknik adam, artan maç sayısı ve fiziksel hazırlık ile antrenman yöntemlerindeki gelişmeler ışığında modern futbolda yaşanan değişimlere de değindi.

Mourinho, fiziksel yük yönetiminin artık önceki kuşaklara kıyasla çok daha gelişmiş araçlara, verilere ve teknik ekiplere dayandığını açıkladı. Oyunun büyük ölçüde değiştiğini ve teknik direktörlerin bu yeni gerçekliğe uyum sağlamak zorunda olduğunu vurguladı.

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Bu açıklamalar, yoğun maç takviminin fiziksel etkilerine ilişkin tartışmaların yeniden alevlendiği bir döneme denk geldi. Özellikle Harry Kane ve Désiré Doué'nin sakatlıkları, oyuncuların artan baskıya ne ölçüde dayanabileceği konusunda soru işaretleri doğurdu.