Mourinho muhabirin sorusuna çıldırdı: "Amacınız ne?"

Fenerbahçe, Kayserispor'la evinde 3-3 berabere kalırken maçın ardından muhabirin Jose Mourinho'ya yönelttiği soru Portekizliyi kızdırdı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile berabere kaldı

Galatasaray ile puan farkı 5'e çıktı

Mourinho maçtan sonra öfkeliydi

NE OLDU? Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk ederken karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçtan sonra öfkeliydi.

BÜYÜK RESİM: Jose Mourinho maçın ardından beIN Sports Türkiye'ye verdiği röportajında muhabirin sorusu üzerine sinirlendi. Kayserispor karşılaşmaya 9 oyuncusundan eksik olarak çıkmıştı. beIN Sports muhabiri, Jose Mourinho'ya Kayserispor'un eksik oyuncularını hatırlatınca Portekizli öfkeyle şu yanıtı verdi: "Bana sürekli Kayserispor'daki eksik oyuncuları soruyorsunuz. Bunu maçtan önce de sordunuz. Sahada 10-12 yaşında çocuklar mı oynadı veya amatör oyuncular mı vardı? Hepsi profesyonel. Futbolda eksiğin önemi yok."

Allan Saint Maximin ise maçtan sonra şunları söyledi: "Ne konuşacağımı bilemiyorum. Kendimi gerçekten kötü hissediyorum. Taraftarlarımız böyle bir sonucu hak etmedi. Onlardan özür diliyorum. Çok üzgünüz."

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Karşılaşmanın 7. dakikasında Kayserispor, Ramazan Civelek ile öne geçti ancak 36. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle Mourinho'nun öğrencileri ilk yarıdan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İkinci yarının başında Kayseri ekibi tekrar öne geçerken Fenerbahçe durumu 64. dakikada Allan Saint-Maximin ile yeniden eşitledi. Sarı-lacivertliler, 79. dakikada Anderson Talisca'nın penaltıdan bulduğu golle 3-2 öne geçti ancak Kayserispor 90+4'te bulduğu golle Kadıköy'de bir puanı aldı.

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bu sezon Galatasaray'la verdiği şampiyonluk yarışında yara aldı. Bu sonuçla Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkardı. Fenerbahçe ligdeki bir sonraki maçını Gaziantep FK deplasmanında oynayacak. Ardından Mourinho'nun öğrencileri, 4 Mayıs'ta Kadıköy'de Beşiktaş derbisine çıkacak.