Jude Bellingham Jude Bellingham ile Real Madrid, iki tarafı 30 Haziran 2031'e kadar bağlayan sözleşme yenilemesi konusunda anlaşmaya vardı. Böylece İngiliz yıldız, kariyerine Kraliyet ekibiyle birkaç yıl daha devam edecek.

Bellingham, 2023 yazında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e katılmış ve o dönemde 2028-2029 sezonunun sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı. Ardından iki taraf, yeni sözleşme kapsamında bu süreyi uzatma konusunda anlaştı.

İspanyol "AS" gazetesine göre, İngiliz milli oyuncu ayrıca sahadaki önemine ve etkisine, bunun yanı sıra Real Madrid kadrosu içinde sahip olduğu büyük konuma uygun şekilde sözleşmesinde bir iyileştirme de elde edecek.

Bellingham, geldiği günden bu yana soyunma odasına liderlik edebilecek istisnai bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Takım, grup içinde büyük bir ağırlığa ve etkiye sahip olan Dani Carvajal, Luka Modric ve Toni Kroos gibi oyuncuların ardından sorumluluğu üstlenecek lider bir karakter arayışındaydı ve geçmiş yıllarda olduğu gibi kendisini temsil edecek öne çıkan bir figüre ihtiyaç duyuyordu.

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Görüşmeler geçen sezonun son bölümünde başladı ve müzakerelerin başından itibaren tam bir uyum içinde geçti. Bellingham, Real Madrid'e ve İspanya'nın başkentindeki yaşama her geçen gün daha fazla bağlandığını hissediyor; bu, Kraliyet kulübünün taraftarlarının da gayet iyi bildiği bir durum.

Oyuncunun bağlılığından kimsenin şüphesi yok; sahadaki performansı ve takım arkadaşlarını motive etme becerisi de Santiago Bernabeu tribünlerinin takdirini kazanıyor.

İngiliz oyuncu, ilk sezonunda sergilediği seviyeye geri döndü. Geçen sezonun finalinin ardından ve ameliyat olmasını gerektiren omuz sorunlarını geride bırakmasıyla birlikte performansı kademeli olarak yükselmeye başladı; bunu Dünya Kupası'nda da teyit etti.

Hatırlatmak gerekirse Bellingham, zorlu dönemlerde Real Madrid'e yardımcı olabilmek için ameliyatı ertelemişti; ancak bu karar sonunda sahadaki performansına olumsuz yansıdı.

Mourinho'nun gelişi, Bellingham'ın kendisini rahat hissettiği bir bölgeye dönüşü anlamına geldi. Kylian Mbappe'nin arkasında hareket serbestliği kazandı; bu da performansının gelişmesine katkı sağladı ve özellikle sahadaki önemini artırdı.

Ayrıca savunma yönünde sunduklarıyla ve rakip üzerindeki baskıyı ilk başlatan oyuncu olmasıyla rolü daha da güçlendi; bu, modern futbolda büyük önem taşıyan bir özellik.

Bellingham'ın Dünya Kupası boyunca sergilediği üstün performans, İngiltere Milli Takımı içindeki konumunu da güçlendirdi.

Tuchel ile ilişkisinde zorluklar yaşamasının ardından Bellingham, milli takımda vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi; Dünya Kupası'nda kaydettiği sekiz gol de bunu doğruluyor.

Bu sezon ise oyuncu, İspanya Ligi'nde üç gol atıp üç de asist yaptı.



