Mourinho: Messi tüm zamanların 'özel olanı'

Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona adına fark yaratacak kişinin Lionel Messi olacağına inanıyor.

ve 'ın eski çalıştırıcısı Jose Mourinho, 'yi yüceltti.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçı için , İngiliz ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Mourinho, daha önceki karşılaşmalarda olduğu gibi bu karşılaşmada da fark yaratan ismin Lionel Messi olacağı görüşünde. Portekizli teknik direktör, RT'ye verdiği demeçte, "Messi olmasaydı Liverpool favori derdim ancak Messi varken favori bellidir. Bu haftanın 'özel olanı' Messi diyemem çünkü o tüm zamanların 'özel olanı'." ifadelerini kullandı.

Arjantinli futbolcu, 34 olmak üzere toplamda 46 golle Altın Ayakkabı yarışını önde götürüyor.