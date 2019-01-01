Mourinho: Messi tüm zamanların 'özel olanı'
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David Ramos
Real Madrid ve Manchester United'ın eski çalıştırıcısı Jose Mourinho, Lionel Messi'yi yüceltti.
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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçı için Barcelona, İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Mourinho, daha önceki karşılaşmalarda olduğu gibi bu karşılaşmada da fark yaratan ismin Lionel Messi olacağı görüşünde. Portekizli teknik direktör, RT'ye verdiği demeçte, "Messi olmasaydı Liverpool favori derdim ancak Messi varken favori bellidir. Bu haftanın 'özel olanı' Messi diyemem çünkü o tüm zamanların 'özel olanı'." ifadelerini kullandı.
Arjantinli futbolcu, 34 La Liga olmak üzere toplamda 46 golle Altın Ayakkabı yarışını önde götürüyor.