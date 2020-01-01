Mourinho: Mermi olmadan çatışmaya gittik

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, RB Leipzig mağlubiyetini oyuncularının formsuz oluşuna bağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında , sahasında konuk ettiği 'e Timo Werner'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup oldu.

Harry Kane ve Son Heung-min gibi yıldız oyuncularından mahrum kalan ev sahibinde teknik direktör Jose Mourinho, maç sonu değerlendirmelerde bulundu ve oyuncularının form durumlarına rağmen ellerinden gelenin en iyisini yaptığını savundu. Sky Sports'a konuşan Portekizli çalıştırıcı şunları ifade etti:

"Çocukların hakkını vermek lazım, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Lamela'nın takımla ne kadar antrenman yaptığını biliyor musunuz? Sıfır. Sakatlıktan döndü ve fizyoterapistlerle 20 dakika çalıştıktan sonra direkt olarak Şampiyonlar Ligi maçına çıktı."

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Daha fazla takım

"Bizim takıma iki farklı açıdan bakabiliriz: Biri her şeyi yapmaya çalışan harika bir oyuncu grubu. Diğeri ise şu andaki durumumuz. Rakibe baktığınızda Schick, Timo Werner, Nkunku gibi oyuncularla oynadılar. Nkunku yorulup çıkınca yerine Forsberg girdi. Schick yorulunca da Poulsen girdi."

"Bizde durum böyle. Çatışmaya silahla gidip merminizin olmaması gibi bir şey. Elimizden geleni yaptık ve eğer onlardan önce gol atabilseydik bence oyun daha farklı olurdu."

"Bazı anlarda şansımız olduğunu söyleyebilirsiniz ama size katılmam. Beni endişelendiren 1-0'lık skor değil çünkü ucu açık bir skor bu. Rövanşta kazanıp tur atlayabiliriz. Beni endişelendiren şey rövanşta da aynı oyuncu grubum olacak. Lucas bitti, Bergwijn ve Lo Celso da öyle. Başımız belada. Sadece bu maçlık bir şey olsa sorun olmazdı. Ama önümüzde Premier Lig ve FA CUP maçı var; halimiz ortada."