Mourinho: Mbappe ile yaşananlar saçmalık, Ronaldo bile sizi bu kadar oyalamadı!

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, son dönemde yıldız oyuncusu Fransız Kylian Mbappe'nin özel hayatı etrafında kopan tartışmalar karşısında oyuncusunu güçlü bir şekilde savundu. Mourinho, oyuncu hakkında yazılanların mantık sınırlarını aştığını belirtirken, futbol dünyasında çok daha büyük meseleler bulunmasına rağmen medyayı kriz aramakla suçladı.

Bu açıklamalar, Mourinho'nun bugün cuma günü, yarın cumartesi oynanacak İspanya La Liga'daki Villarreal maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Mbappe'yi çevreleyen gürültüye ve oyuncunun özel hayatının bu denli mercek altına alınmasının abartılı olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt olarak geldi. Soru, yarınki maçta Santiago Bernabeu'daki taraftarlardan gelebilecek olası bir tepki konuşmaları ortasında soruldu.

İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre Mourinho şunları söyledi: "Eğer Real Madrid taraftarlarından Mbappe'ye karşı öfkeli bir tepki gelirse, bu sizin (medya) için büyük bir zafer olur."

Mourinho sözlerine şöyle devam etti: "Manchester City davası gibi büyük meseleler ya da konuşmayı sevdiğiniz o eski hikaye veya ülkemdeki Cristiano Ronaldo ve antrenörünün içinde bulunduğu zor durum, işinizi beslemeye yetmedi. Real Madrid, Real Madrid'dir ve her zaman üzerine konuşulacak bir şey bulunması gerekir."

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"Yaşananlar saçma"

Mbappe'yi çevreleyen gürültünün abartılı olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Abartılı mı? Olay saçma."

Medyanın oyuncuların özel hayatlarını ele almaya ne kadar hakkı olduğu konusunda ise Mourinho şöyle konuştu: "Bana göre bir oyuncu, 24 saat boyunca oyuncudur. Özel hayatında yaptığı önemli ya da olumsuz her şeyin her zaman yansımaları olur. Oyuncunun bir insan olarak kaldığına ve hata yapma hakkına sahip olduğuna inanıyorum, ancak sorumluluk duygusuna sahip olması gerekir."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "13 yıldır İspanya'dayım ve beni tanıyorsunuz, ben yalan söylemem. Bir sorudan kaçmaya ya da karmaşık bir meseleyle zekice başa çıkmaya çalışabilirim, ama hiçbir konuda yalan söylemem. Bana maça kimin başlayacağını sorarsanız size söylemem, ama oynamayacağını söyleyip sonra onu sahaya sürmem."

Mourinho Mbappe söylentilerine yanıt verdi

Mourinho, söylentilere yanıt olarak, Real Madrid oyuncularının geçtiğimiz dönemde kendileri için belirlenen programa, ister milli takımlarına katılma ister dinlenme konusunda olsun, bağlı kaldıklarını açıkladı. Portekizli teknik adam, sakatların kontrollerden geçmek ve iyileşme programlarına başlamak için Valdebebas'taki antrenman merkezine hızla döndüğünü belirtti.

Şöyle dedi: "Her şey açıkça belirlenmişti ve herkes buna uydu. Sakat oyuncular derhal Valdebebas'a geldi, kontrollerden geçti ve kendileri için iyileşme planları hazırlandı."

Ayrıca, dördüncü milli takım maçından men cezalı olan Arda Güler gibi bazı oyuncuların iki ek gün dinlenme hakkı elde ettiğini, buna karşılık Fede Valverde ve Ibrahima Konate'nin de aralarında bulunduğu ciddi sakatlıkları olan oyuncuların her gün kulübe gelmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Özellikle Mbappe konusunda ise, oyuncunun kulüp bünyesinde tıbbi kontrollerden geçtiğini, ayrıca dizinde geçmişte yaşadığı sorunların geçmişi nedeniyle dışarıdan bir tıbbi makama da danıştığını açıkladı; kontrollerin sonuçları ile kendisi için hazırlanan iyileşme planı arasında bir uyum bulunduğunu vurguladı.

"Bu sizin hedeflerinizden biri"

Villarreal maçı sırasında bir kısım Real Madrid taraftarının Mbappe'ye karşı öfkesini göstermesi halinde bunu anlayışla karşılayıp karşılamayacağı sorulduğunda Mourinho şöyle dedi: "Bu sizin hedeflerinizden biri. Bunun hedef olduğunu anlamak için Einstein olmanıza gerek yok. Kimi kastettiğimi konuşmak istemiyorum, yanılıyor olabilirim, ama bu hedeflerden biri. Bernabeu taraftarlarına gelince, onların tutumu hakkında yorum yapmayacağım, çünkü ben onlara saygı duyuyorum."

Sözlerine devam etti: "Umarım Bernabeu taraftarları adil olmayı başarabilir. Adil olmak demek, zekice davranmak, satır aralarını okumak, dinamikleri anlamak ve hedefleri fark etmek demektir."

Şunları ekledi: "Size temin ederim ki, Real Madrid'de bir oyuncuya yakışır şekilde davranmayan ya da bir oyuncu olarak görevlerini yerine getirmeyen veya bir oyuncu ya da bir vatandaş olarak sorumluluklarına uymayan hiçbir oyuncuyu yedek kulübesinde göremezsiniz. Ona karşı ıslık çalma fırsatını bulamayacaksınız, çünkü o evinde olacak. Ona yedek kulübesinde oturma şansını vermem."

Ancak şunu vurguladı: "Mbappe oynayacak ve hatta yedek kulübesinde bile olmayacak. Real Madrid'e karşı yükümlülüklerini ihlal etmediğinden eminim."

"Sorun aramak"

Portekizli teknik direktör, sürekli kriz arayışı olarak nitelendirdiği şeyi eleştirdi ve son dönemde Real Madrid oyuncuları hakkında tartışma yaratan bir dizi olaya değindi.

Mbappe'nin bir gece kulübünde bulunduğunu öne süren haberlere değinen Mourinho, o mekânın Paris Moda Haftası kapsamında özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını, yaygın anlamda bir gece kulübü olmadığını açıkladı.

Mourinho ayrıca, oyuncunun İsviçre'de bisiklet kullanmasıyla ilgili haberlerle alay ederek, olayın küçük birimlerden oluşan bir otelin içinde ortak tesisler arasında ulaşım için kullanılan bisikletlerle sınırlı olduğunu, tasvir edildiği gibi sanki İsviçre çevresinde bir bisiklet yarışına katılıyormuş gibi olmadığını söyledi.

Dean Huijsen olayına da değinen teknik adam, oyuncunun Petarch'ın evinin önünde durup bir mesaj gönderdiğinin söylendiğini, ardından hikayenin, sanki telefonunu kullanırken otoyolda saatte 200 kilometre hızla araç kullanıyormuş gibi tasvir edilecek şekilde dönüştürüldüğünü aktardı.

Portekizli, takımla ilgili olumlu bir yöne de dikkat çekerek, 10 yıldan bu yana ilk kez Real Madrid'in bu sezondan yeni sakatlıklar olmadan ekim ortasına ulaştığını, mevcut sakatlıkların geçen sezona dayandığını belirtti.

Alaycı bir tonla ekledi: "Bu güzel bir hikaye, ama hoşunuza gitmiyor."