Real Madrid, Valencia ile oynayacağı beklenen karşılaşmaya galibiyet serisini sürdürme ve zirve mücadelesinde yerini sağlamlaştırma hedefiyle çıkarken, Yarasalar ise felaket durumunu toparlamaya ve bu sezon yaşadığı olumsuz sonuçlar silsilesinin devamını engellemeye çalışıyor.

Real Madrid ile Valencia yarın cumartesi, La Liga'nın 12. haftası kapsamında karşılaşacak.

İstatistik alanında uzmanlaşmış "Opta" ağına göre, Valencia sonuçlar açısından bir krizle karşı karşıya; İspanya Ligi'ndeki ilk 11 maçında üst üste üçüncü sezon 10 puana ulaşmayı başaramadı. Takım, önceki 26 birinci lig sezonunun her birinde en azından bu puana ulaşmayı başarmışken, mevcut 2026-2027 sezonunda yalnızca 9 puan topladı; buna karşılık 2025-2026 sezonunda 9 puan, 2024-2025 sezonunda ise 7 puan toplamıştı.

Real Madrid, La Liga'da deplasmanda oynadığı son iki maçını kazandı, ancak Eylül 2025'ten bu yana, Xabi Alonso'nun teknik sorumluluğu üstlendiği dönemden beri, aynı teknik direktörün yönetiminde müsabakada deplasmanda üst üste 3 veya daha fazla galibiyet almayı başaramadı.

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Valencia'yı bu sezon La Liga maçlarında sonuç olarak önde geçirdiği dakika sayısı açısından yalnızca Malaga (74 dakika) ve Getafe (108 dakika) geçiyor; takım rakiplerinin önünde yalnızca 109 dakika geçirdi. Buna karşılık Real Madrid, 510 dakikalık değerle bu göstergede tüm takımların önünde yer alıyor ve önünde yalnızca 816 dakika önde konumda geçiren Barcelona bulunuyor.

Real Madrid ve Real Sociedad, bu sezon La Liga maçlarında sonuç olarak öne geçtikten sonra hiç puan kaybetmeyen tek iki takım olurken, ikisinden hiçbiri geriye düştükten sonra puan toplamayı da başaramadı.

Valencia forveti Hugo Duro, La Liga'da Real Madrid'e karşı oynadığı 10 maçta 5 gol kaydetti; bu, müsabakada tek bir takıma karşı attığı en yüksek gol sayısı olup, Atletico Madrid filelerine attığı gollerle eşit.

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Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'yi bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde kaydedilen gol sayısı açısından yalnızca Raphinha geçiyor; 15 gole karşılık Fransız yıldızın 12 golü bulunuyor.

Ayrıca Mbappe, La Liga'da Valencia'ya karşı oynadığı son iki maçın her birinde 3 gol kaydetti.

Valencia teknik direktörü Javier Aguirre, La Liga'da Real Madrid'e karşı oynadığı 25 karşılaşmanın 14'ünü kaybetti; buna karşılık 4 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Müsabakadaki kariyerinde başka hiçbir takıma karşı Barcelona dışında daha fazla yenilgi yaşamadı; Barcelona'ya karşı 19 yenilgi aldı.

Buna karşılık Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, La Liga'da Valencia'ya karşı oynadığı 6 maçta hiç yenilgi yaşamadı; 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Müsabakada başka hiçbir takıma karşı, 7 kez karşılaşıp 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldığı Real Sociedad ile 7 kez karşılaşıp 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldığı Espanyol dışında, 7 veya daha fazla maçı yenilgisiz oynamamıştı.