Mourinho ile tek istisna: Real Madrid yıllarca peşini bırakmayan kabusa veda ediyor

Real Madrid'in sahadan çok tedavi odasında yaşadığı uzun sezonların ardından, kas sakatlıkları takımın hayallerini yutan ve onu boşlukları doldurmak için akademi oyuncularına başvurmaya zorlayan bir numaralı düşman haline geldikten sonra, bu kanamaya son vermek için José Mourinho geldi.

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Son yıllarda kraliyet kulübünün yaşadığı en büyük dönüşümlerden birinde, Portekizli teknik adam fiziksel açıdan daha dirençli bir takım inşa etmeyi başardı; öyle ki bir zamanlar "Valdebebas"ta neredeyse günlük sıradan bir haber haline gelen kas sakatlığı kaynaklı eksiklikler artık nadir görülen bir olaya dönüştü.

Mourinho Santiago Bernabeu'ya geri döndüğünde görevi sadece kupalar kazanmak değildi; her şeyden önce son sezonlarda takımı yıpratan müzmin bir sorunu çözmesi gerekiyordu. Real Madrid birçok kez, kadrosunda yaklaşık 25 oyuncu bulunmasına rağmen, tekrarlayan sakatlıklar nedeniyle elinin altındaki oyuncu sayısının azalması yüzünden genç akademisinin oyuncularını kadroya çağırmak zorunda kalmıştı.

Oyuncuların fiziksel kondisyonunu iyileştirmek ve sakatlıklarla dolu bir sezonu daha yaşamamak Portekizli teknik adamın öncelikleri arasında ilk sırada yer alıyordu; İspanyol "AS gazetesine göre bu konuda şu ana dek dikkat çekici biçimde başarılı oldu ve bu değişimin yalnızca bir tesadüf olmadığını doğrulayan rakamlara ulaştı.

Sezon başlamadan önce fiziksel sorunlar yaşayan oyuncular bir kenara bırakılırsa, bu sezon kas sakatlığı nedeniyle herhangi bir maçı kaçıran tek oyuncu, Camp Nou'daki Clasico maçının ardından Fede Valverde oldu ve o tarihten bu yana başka hiçbir oyuncu kas sakatlığı yaşamadı; bu, kulübün yıllardır görmediği bir durum.

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Rodrygo, Thiago, Militao, Mendy ve Asensio çok fazla oyun süresi bulamadı, ancak hepsi sezona zaten bu sakatlıklarla başlamıştı. Çoğu uzun süreli sakatlıklardan muzdaripti; Thiago ve Militao gibi bazıları ise herhangi yeni bir aksilik yaşanmadan takım antrenmanlarına kademeli olarak dönmeye başlamıştı.

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Dönüşümün boyutunu anlamak için geçen sezonun bu zamanlarına geri dönmek yeterli. O dönemde Real Madrid, ilk takım oyuncuları arasında sakatlık nedeniyle 39 maça çıkamamıştı; bir önceki sezondan veya yaz transfer döneminden sakatlığı süren oyuncular hariç tutularak verilen bu sayıya onlar da eklendiğinde takımın çıkamadığı maç sayısı 62'ye yükseliyor ki bu her ölçüte göre felaket bir rakam.

Rüdiger, Alaba, Huijsen, Trent, Carvajal, Tchouameni, Ceballos ve Mastantuono'nun tamamı geçen sezonun ilk aylarında kas sorunları yaşamıştı; bu, Real Madrid'in bugünkü durumundan tamamen farklı bir tabloydu.

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Bu dönüşümdeki pay, Mourinho ve teknik ekibinin, her oyuncunun oynama süresini ve antrenman yükünü titizlikle yönetmeye dayanan, yüklenmede aşırıya kaçmaktan ya da hazır bulunuşlukta ihmalkârlıktan uzak çalışma metoduna ait.

Bu metot, oyuncuların önceki sezonlara kıyasla daha yüksek bir fiziksel kondisyon seviyesi sergilemelerine olanak tanıyor; bu da yeni bir sakatlık dalgasının önüne geçilmesine katkıda bulunuyor, Mourinho'ya her maçta neredeyse tüm oyuncularını sahaya sürme ve her oyuncuya doğru zamanda uygun rolü verme imkânı sağlıyor.

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Mourinho, Real Madrid'e kupalar kazanmak için döndü, ancak bunu başarmak için öncelikle fiziksel açıdan daha dirençli bir takım inşa etmesi gerekiyordu; bu da önceki sezonlarda gerçek bir sorun teşkil ediyordu.

Görünüşe göre ilk hedef artık gerçekleşmiş durumda. Sezon sonuna kadar daha fazla sakatlık yaşanmayacağını düşünmek zor, ancak gerçek şu ki Mourinho'nun Santiago Bernabeu'ya gelişinden bu yana eksiklik oranı belirgin biçimde azaldı.

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Herkes taktikten ve kadrodan konuşurken, Mourinho asıl mücadelesini spor salonunda ve tedavi odasında veriyordu; şampiyonlukların yalnızca yetenekle değil, her şeyden önce fiziksel hazır bulunuşlukla inşa edildiğini kanıtlamak için.