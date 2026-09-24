Real Madrid'in koridorlarında gerginlik hakim ve bu durum, kraliyet ekibinin son 4 İspanya Ligi maçında iki mağlubiyet aldığı mütevazı performansı nedeniyle daha da artıyor; bu da onu lider Barcelona'nın 6 puan gerisine düşürdü.

İşleri daha da karmaşık hale getiren ise, bazılarının kulüp başkanı Florentino Perez ile Portekizli teknik direktör Jose Mourinho arasında ilk anlaşmazlığın fiilen çıktığını söylemesi; bu bilgi "Mundo Deportivo" gazetesinde yer aldı.









Gazete ayrıca en büyük endişenin Perez'in şahsı etrafında yoğunlaştığını ekledi; zira önümüzdeki dört yıl için kulüp başkanı seçilmesinin üzerinden yalnızca iki buçuk ay geçmişken, 2030 yılında sona erecek Real Madrid başkanlık görev süresini eksiksiz tamamlayıp tamamlayamayacağı konusunda şüpheler dile getiriliyor.

Florentino Perez'in üzerinde yorgunluk belirtileri görülmeye başladı ve karar alma süreçlerinde dokunulmaz ve tartışılmaz bir nüfuza sahip olduğu geçmişte kendisine yabancı gelen kararlar alıyor; hatta bazıları kulübün şu anda liderlik kademesinin başında net bir liderden yoksun olduğuna inanıyor.

Gazete, tüm bu sebeplerden dolayı Real Madrid içinde Florentino Perez'in yerini alacak uygun kişiyi arama gerekliliğinin farkına varıldığını belirtiyor; işlerin dizginlerini eline alacak, kulübün başkanlığı için kulüp tüzüğünde öngörülen tüm şartları karşılayan ve mevcut başkanın onayını alan bir kişi. Aksi takdirde, gelecek seçimlerde bir "darbe" yaşanmasından ve bunun, son seçimlerde Perez'in son rakibi olan Enrique Riquelme'nin seçilmesine yol açmasından korkuyorlar; tabii mevcut başkanın görev süresi tamamlanırsa. Ve tüm bunlar Real Madrid içinde bir belirsizlik hali doğuruyor.

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